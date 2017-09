Syrien Türkei verstärkt Militärpräsenz nahe Irakisch-Kurdistan

12:56 Prinz Harry tritt mit Freundin Meghan öffentlich auf - Meilenstein?

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den rund 650 000 Wahlhelfern bei der Bundestagswahl gedankt. Sie trügen auch in diesem Jahr zu einem reibungslosen Ablauf der Wahl bei, sagte er bei der Stimmabgabe in Berlin. Steinmeier kam in Begleitung seiner Frau Elke Büdenbender in das Wahllokal in einer Grundschule im Stadtteil Zehlendorf. Dort reihten sich beide geduldig in die Warteschlange ein und redeten mit anderen Wahlberechtigten, ehe sie zur Wahl schritten. In der "Bild am Sonntag" hatte Steinmeier die Deutschen aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.