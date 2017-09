Teil eines Umbauplans Generali steigt aus Lebensversicherungsgeschäft aus

Nachrichten-Ticker

13:53 Polizei will besetzte Berliner Volksbühne räumen

Berlin - Nach einer Anzeige von Volksbühnen-Intendant Chris Dercon wegen Hausfriedensbruchs will die Polizei das besetzte Theater nun räumen. Kultursenator Klaus Lederer hatte im Abgeordnetenhaus erklärt, den Besetzern sei angeboten worden, das Theater freiwillig bei Verzicht auf eine Strafverfolgung zu verlassen. Andernfalls werde geräumt. Zuletzt hielten sich noch etwa zehn bis fünfzehn Besetzer in dem Theater am Rosa-Luxemburg-Platz auf. Vor dem Theater versammelten sich rund 100 Demonstranten, um gegen die Räumung zu protestieren.

13:51 China ordnet Schließung nordkoreanischer Firmen an

Peking - Im Streit um das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas hat China nordkoreanische Firmen im Land zur Schließung aufgefordert. Das Pekinger Handelsministerium teilte auf seiner Internetseite mit, dass Firmen, die nordkoreanischen Unternehmen oder Einzelpersonen gehören, innerhalb von 120 Tagen schließen sollen. China setze damit von der UN beschlossene Sanktionen um. Auch sollen chinesische Firmen im Ausland schließen, die gemeinsam mit nordkoreanischen Partnern betrieben werden.

13:02 Lebensmittelerpressung - Fahndungsfoto veröffentlicht

Konstanz - Im Fall der Lebensmittelerpressung haben die Behörden das Foto eines dringend Tatverdächtigen veröffentlicht. Es handele sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mittlerer Größe mit schlanker, sportlicher Statur, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer bei einer Pressekonferenz in Konstanz. Der unbekannte Täter habe fünf Lebensmittelprodukte manipuliert, diese konnten sichergestellt werden. Als Schadstoff ist Äthylenglykol verwendet worden, das in die Nahrung eingerührt worden sei. "Schon 30 Milliliter sind bei Erwachsenen gesundheitsgefährdend", so Ministerialrätin Petra Mock.

12:51 Motor von Schulbus geplatzt - zwei Kinder verletzt

Weberstedt - Acht Kinder sind in Nordthüringen auf dem Weg zur Schule verletzt worden, als der Motor ihres Busses explodierte. Dabei seien unter den Sitzen der Kinder Wartungsklappen weggeschleudert worden und hätten zwei Schüler an den Füßen verletzt, teilte die Polizei in Nordhausen mit. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren und der 43 Jahre alte Busfahrer erlitten einen Schock. Warum der Motor des Busses explodierte, ist noch unklar.

12:50 Norwegen gibt mehr Wölfe zum Abschuss frei

Oslo - Norwegens Jäger dürfen in diesem Winter bis zu 26 Wölfe töten. Damit gab das Umweltministerium mehr Tiere zum Abschuss frei als in der vergangenen Saison, wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete. 2016/17 sei die Jagd auf 20 Wölfe erlaubt gewesen - von diesen wurden allerdings nur acht geschossen und zehn weitere bei anderen Gelegenheiten getötet. Bis Ende Juli dieses Jahres wurden in Norwegen bereits 379 Schafe von Wölfen gerissen. Dabei tötete den Behörden zufolge ein einziger Wolf allein 225 Tiere. Die Zahl der Vorfälle steigt.