Texanischer Stromanbieter Starinvestor Buffett unterliegt im Wettbieten um Oncor

17:16 Katalanische Polizei tötet Verdächtigen nahe Barcelona

Barcelona - Die katalanische Polizei hat nach dem Anschlag von Barcelona in der Nähe der Stadt einen verdächtigen Mann getötet. Er habe möglicherweise einen Sprengstoffgürtel getragen, teilte die Behörde per Twitter mit.

17:09 Tödliche Transporter-Fahrt in Marseille - wohl kein Terror

Marseille - Wenige Tage nach dem Anschlag von Barcelona ist jemand mit einem Transporter in Marseille in zwei Bushaltestellen gefahren, dabei wurde eine Frau getötet. Die französischen Ermittler sehen jedoch bislang keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Eine weitere Person wurde verletzt, wie eine Sprecherin der nationalen französischen Polizei der dpa sagte. Die Polizei stoppte das Fahrzeug später und nahm den mutmaßlichen Täter fest. Bei dem Verdächtigen sei ein Schreiben im Zusammenhang mit einer psychiatrischen Klinik gefunden worden, teilten die Behörden mit.

17:06 Eurokurs steigt wieder über 1,18 US-Dollar

16:12 Polizei bittet Bürger bei Suche nach Attentäter um Mithilfe

Barcelona - Nach den Terroranschlägen mit mindestens 15 Toten in Katalonien haben die spanischen Sicherheitsbehörden bei der Suche nach dem flüchtigen Attentäter Younes Abouyaaquoub die Bürger um Mithilfe gebeten. Die Regionalpolizei veröffentlichte unter anderem auf Twitter Fahndungsbilder des 22-jährigen Marokkaners. Den Behörden zufolge war Abouyaaquoub der Mann, der am vorigen Donnerstag in Barcelona mit einem Lieferwagen gezielt Passanten überfuhr. Auf der Flucht habe er auch einen 34-jährigen Spanier erstochen, um an den Wagen des Mannes zu gelangen, so die Behörden.