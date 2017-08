Thailand Thailand erlässt Haftbefehl gegen Ex-Regierungschefin Yingluck

Nachrichten-Ticker

08:13 Boomende Konjunktur beschert Staat Rekordüberschuss

Wiesbaden - Das kräftige Wirtschaftswachstum und die historisch günstige Lage auf dem Arbeitsmarkt haben dem deutschen Staat im ersten Halbjahr 2017 einen Rekordüberschuss beschert. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen unter dem Strich 18,3 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Damit erzielten die öffentlichen Kassen das höchste Plus aus eigener Kraft seit der Wiedervereinigung. Sprudelnde Steuern und Sozialbeiträge sorgten von Januar bis einschließlich Juni des laufenden Jahres für gut gefüllte Staatskassen.

07:59 Bagger bleibt an Brücke hängen - Schaufel erschlägt Autofahrer

Viernheim - Ein 18-jähriger Autofahrer ist auf einer Autobahn nahe Mannheim von einer Baggerschaufel erschlagen worden. Der junge Autofahrer war auf der A659 nahe dem hessischen Viernheim kurz hinter einer Brücke mit einer Reifenpanne liegengeblieben, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Als er auf den Pannenhelfer wartete, setzte er sich auf den Beifahrersitz seines Wagens. Kurz darauf fuhr ein mit einem Bagger beladener Lastwagen unter der Brücke hindurch. Dabei blieb der Bagger an der Brücke hängen und drehte sich, die Baggerschaufel traf das Dach des Autos, in dem junge Mann saß.

07:47 Thailand erlässt Haftbefehl gegen Ex-Regierungschefin Yingluck

Bangkok - Das Oberste Gericht in Thailand hat das Urteil gegen Ex-Regierungschefin Yingluck Shinawatra im Verfahren wegen mutmaßlicher Steuerverschwendung kurz vor der Verkündung verschoben. Gegen die 50-Jährige wurde heute Haftbefehl erlassen. Yingluck hatte zuvor wegen Krankheitsgründen um eine Verschiebung des Urteils gebeten - nach Angaben des Gerichts fehlte ein ärztliches Attest. Bei einem Schuldspruch werden Ausschreitungen befürchtet. Yingluck hat in dem südostasiatischen Königreich immer noch eine große Anhängerschaft, vor allem in ärmeren Schichten der Bevölkerung.

07:46 Innenministerium verbietet linksextremistische Internetplattform

Berlin - Das Bundesinnenministerium hat in einem Schlag gegen die linksextreme Szene die Internetseite "linksunten.indymedia.org" verboten. Das erfuhr die dpa in Berlin aus Sicherheitskreisen, nachdem "Spiegel Online" darüber berichtet hatte. Eine Verbotsverfügung ist den in Freiburg lebenden Betreibern der Plattform demnach am Morgen zugestellt worden. Den Sicherheitsbehörden gilt die Anfang 2009 gestartete Seite als einflussreichstes Medium der linksextremen Szene in Deutschland - und als Forum für gewaltbereite Autonome.