Thüringen Feuerwehr fängt Riesenschlange in Weimar ein

Nachrichten-Ticker

23:00 Islamistischer Terroranschlag in Barcelona mit vielen Toten

Barcelona - Bei einem islamistischen Terroranschlag mit einem Lieferwagen sind auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas 13 Menschen getötet worden. 15 weitere Menschen seien schwer, 23 mittelschwer und 42 leicht verletzt worden, teilte der spanische Zivilschutz mit. Ein Lieferwagen war mit hohem Tempo in eine Menschenmenge gerast war. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich. Zwei Verdächtige wurden noch am Abend von der spanischen Polizei verhaftet. Laut dem katalanischen Fernsehsender TV3 ist ein Verdächtiger tot.

22:56 Dow mit höchstem Tagesverlust seit drei Monaten

New York - Befürchtungen um die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump sowie neu entfachte Terrorängste nach dem Anschlag in Barcelona haben die Anleger an der Wall Street verschreckt. Der Dow Jones Industrial sank stetig über den gesamten Handelsverlauf und schloss 1,24 Prozent tiefer bei 21 750 Punkten. Der Euro blieb auch im US-Handel moderat unter Druck und notierte zuletzt bei 1,1721 US-Dollar.

22:41 USA bieten Spanien nach Anschlag von Barcelona Hilfe an

Panama-Stadt - Nach dem Terroranschlag von Barcelona hat die US-Regierung Spanien Unterstützung bei der Verfolgung der Hintermänner der Attacke zugesagt. "Die Vereinigten Staaten sind bereit, dem spanischen Volk dabei zu helfen, die Verantwortlichen zu finden und zu bestrafen", sagte US-Vizepräsident Mike Pence bei einem Besuch in Panama. Zuvor war auf der belebten Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona ein Lieferwagen in eine Menschengruppe gerast. Mindestens ein Dutzend Menschen kam ums Leben, rund 80 weitere wurden verletzt. Die IS-Terrormiliz reklamiert den Terroranschlag für sich.

21:53 Putin ruft zu gemeinsamen Terrorkampf auf

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat nach dem Anschlag in Barcelona die Bereitschaft zum gemeinsamen Kampf gegen den Terror bekräftigt. "Der Vorfall bestätigt einmal mehr die Notwenigkeit, dass die gesamten Weltengemeinschaft sich im kompromisslosen Kampf gegen die Kräfte des Terrors vereinigen muss", schrieb der russische Präsident an den spanischen König Felipe VI. "Wir verurteilen entschieden dieses brutale und zynische Verbrechen gegen friedliche Bürger."

21:49 Papst Franziskus betet für die Opfer von Barcelona

Rom - Nach dem Terroranschlag in Spanien hat Papst Franziskus den Opfern seine Anteilnahme ausgedrückt. Papst Franziskus verfolge mit "großer Sorge", was in Barcelona passiere, erklärte Vatikan-Sprecher Greg Burke am Abend. "Der Papst betet für die Opfer dieses Attentates und möchte dem ganzen spanischen Volk seine Nähe ausdrücken, besonders den Verletzten und den Familien der Opfer." Auf der berühmten Flaniermeile Las Ramblas war ein Lieferwagen am Nachmittag in Menschen gerast. Mindestens ein Dutzend Menschen wurde getötet und etwa 80 verletzt.