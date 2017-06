Thüringen Familiendrama in Thüringen: Vater ersticht zwei Kinder

12:53 Familiendrama in Thüringen: Vater ersticht zwei Kinder

Altenfeld - Bei einem Familiendrama in Altenfeld im Süden Thüringens hat ein Vater nach Angaben der Polizei zwei seiner Kinder erstochen. Ein drittes schwebt noch in Lebensgefahr. Der Mann wurde festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt mitteilte, hatte er sich ebenfalls Verletzungen zugefügt und sei im Krankenhaus. Die Mutter der Kinder sei stationär im Krankenhaus gewesen. Als sie heute nach Hause gekommen sei, habe sie ihre Jungs im Alter von einem, drei und vier Jahren schwer verletzt vorgefunden. Für den Ein- und den Vierjährigen kam jede Hilfe zu spät.

12:36 Polizei: Zwei Kinder bei Familiendrama in Thüringen getötet

12:29 Zahl der Toten nach Hochhausbrand steigt auf 17

London - Nach der Brandkatastrophe in einem Wohnhochhaus in London ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 17 gestiegen. Wie die Londoner Polizei weiter sagte, wird mit noch höheren Opferzahlen gerechnet. Bisher waren 12 Tote bestätigt. Die Zahl der Vermissten ist weiter unbekannt. Mehr als 24 Stunden nach dem Ausbruch des verheerenden Feuers kam am Morgen weiter Rauch aus dem Haus. Das Gebäude im Stadtteil Kensington gilt entgegen ersten Befürchtungen nicht als einsturzgefährdet. In den oberen Stockwerken suchten die Rettungskräfte dennoch vorerst nicht mehr nach Vermissten.