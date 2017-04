Tischtennis Belgische Nationalspielerin kommt

Die Stimmung hätte gestern in der Sporthalle der Leopoldschule nicht besser sein können. Damen-Zweitbundesligist ESV Weil gewann gegen den TSV 1909 Langstadt mit 6:3 und präsentierte zudem einen hochkarätigen Neuzugang. Eline Loyen wird den ESV Weil in der Spielzeit 2017/18 an Position drei verstärken.

Weil am Rhein. Die 18-jährige belgische Nationalspielerin macht den ESV in der 2. Bundesliga noch einmal stärker. „Sie hätte bei uns auch vorne spielen können. Das ist eine Spielerin, die in der 2. Bundesliga auftrumpfen wird“, informierte Serge Spieß, der Sportliche Leiter des ESV.

Loyen spielt zur Zeit noch in der ersten französischen Liga. Dort fühlte sich die Linkshänderin aber unterfordert. Sie will sich nun in einer leistungsstärkeren Liga beweisen. „Ich freue mich sehr auf das Engagement beim ESV Weil. Es ist eine starke Mannschaft. Das habe ich heute gesehen“, zeigte sich die belgische Meisterin vom Auftritt ihres zukünftigen Teams beeindruckt. Loyen spielt beim ESV für Lilli Eise. Das Eigengewächs will in der kommenden Runde kürzer treten.

Mit dem Sieg im Heimspiel gegen Langstadt brauchen sich die Weilerinnen in der Tabelle nicht mehr nach hinten orientieren. Der Verbleib in der 2. Bundesliga ist in trockenen Tüchern.

Zunächst schien es, als würde es schnell gehen. Ievgeniia Vasylieva und Charlotte Carey sorgten im Doppel und in den Einzeln mit ihren klaren Erfolgen für eine 3:1-Führung. Anna Kirichenko, die Nummer drei des Teams erhöhte mit ihrem Erfolg in ihrem ersten Einzel auf 4:1.

Doch die Langstadterinnen wehrten sich. Dajana Kovac verlor an Position vier ihr Einzel, und auch Carey patzte.

Doch dann löste sich alles in Wohlgefallen auf. Kirichenko machte mit ihrem zweiten Einzelerfolg an diesem Tag den 6:3-Erfolg perfekt. Und auch Dajana Kovac feierte ihr erste Erfolgserlebnis im Einzel. Ihr Dreisatzsieg kam jedoch nicht mehr in die Wertung.