Tischtennis Das DM-Ticket wäre „traumhaft“

Nachrichten-Ticker

14:12 AfD-Konvent entscheidet über Parteitag: Petry-Ersatz gesucht

Berlin - Die AfD entscheidet an diesem Wochenende, ob ein Delegiertenparteitag im Dezember die neue Parteispitze wählen wird. Vor der nicht-öffentlichen Sitzung des Parteikonvents im hessischen Willingen wird in der Partei darüber spekuliert, wer die Lücke füllen könnte, die durch den Austritt von Parteichefin Frauke Petry entstanden ist. Seit Petrys Abgang in der vergangenen Woche ist Jörg Meuthen alleiniger Parteivorsitzender.

14:07 Puigdemont will Dienstag vor katalanischen Parlament reden

Barcelona - Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, will am Dienstag vor dem Parlament in Barcelona Stellung zur aktuellen politischen Lage beziehen. Er habe diese Entscheidung getroffen, nachdem das Verfassungsgericht eine geplante Plenarsitzung am Montag untersagt hatte, berichten spanische Medien. Ob Puigdemont plant, nun am Dienstag die Unabhängigkeit der Region auszurufen oder lediglich das weitere Vorgehen seiner Regierung vorstellen will, ist unklar. Er hatte trotz eines Justizverbots ein umstrittenes Referendum über die Abspaltung der Region von Spanien durchführen lassen.

12:59 Bahnverkehr von Berlin nach Süden wieder aufgenommen

Berlin - Die Deutsche Bahn hatden Fernverkehr von Berlin Richtung Leipzig und weiter nach München wieder aufgenommen. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit. Im Norden und Osten der Republik sind die wichtigsten Fernverkehrsstrecken noch immer gesperrt nach den Sturmschäden, zum Beispiel die Strecken Berlin-Hamburg und Berlin-Hannover. Die Bahn wolle sich bis 15.00 Uhr dazu äußern, wann und wo Züge wieder fahren können. Der Sturm hatte an vielen Stellen Bäume auf Oberleitungen und Gleise stürzen lassen.

12:57 Rentner liegt zerstückelt in Kühltruhe - Angeklagter kassierte Rente

Berlin (dpa) – Zehn Jahre lag die Leiche des zerstückelten Berliner Rentners versteckt in einer Tiefkühltruhe in seiner eigenen Wohnung. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder begann am Berliner Landgericht, wurde dann aber vertagt. Trotzdem wurden viele Details zu dem grausigen Verbrechen bekannt. Dem 56-jährigen Angeklagten wird unter anderem Mord aus Habgier vorgeworfen. Der Mann, der sich das Vertrauen des 80-Jährigen erschlichen habe, soll sein Opfer in dessen Wohnung erschossen, in einer Kühltruhe versteckt und etwa zehn Jahre lang die Rente des Witwers von monatlich 2000 Euro kassiert haben.

12:45 Kiewer Parlament verlängert Donbass-Sonderstatus um ein Jahr

Kiew - Das ukrainische Parlament hat das Sonderstatus-Gesetz für die von Separatisten kontrollierten Teile des Donbass um ein Jahr verlängert. Eine knappe Mehrheit stimmte für die von Präsident Petro Poroschenko eingebrachte Vorlage. Zuvor war es wieder zu Tumulten im Parlament gekommen. Zudem wurde ein zweites Gesetz in erster Lesung angenommen. Damit soll die Grundlage für die Rückerlangung der Souveränität über den Donbass gelegt werden. Wann die zweite Lesung stattfindet, ist noch unklar. Die Friedensvereinbarungen von Minsk sollen in der Novelle keine Erwähnung finden.