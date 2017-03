Tischtennis Deutschland-Trip nicht ganz umsonst

Nachrichten-Ticker

21:20 Merkel bei CeBIT-Eröffnung: Menschen bei Digitalisierung mitnehmen

Hannover - Mit einem Appell an die Industrie hat Kanzlerin Angela Merkel die Technologiemesse CeBIT eröffnet. Vom digitalen Wandel verunsicherte Menschen sollten nicht vernachlässigt werden, es gehe um "Millionen von Menschen, die zum Teil noch nicht wissen, was sie erwartet", sagte Merkel in Hannover. Sie in das neue Zeitalter der Digitalisierung mitzunehmen werde die Politik aber nicht allein schaffen, sagte sie an die Adresse der Industrie. Gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des diesjährigen Partnerlandes Japan, Shinzo Abe, will Merkel sich morgen auf einem Messerundgang die Trends anschauen.

20:51 Erdogan wirft Merkel persönlich "Nazi-Methoden" vor

Berlin - Ist Erdogan damit zu weit gegangen? Der türkische Präsident hat der Kanzlerin persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen. "Du wendest auch gerade Nazi-Methoden an", sagte Erdogan in Istanbul an Merkel gerichtet. Die Bundesregierung hat bisher zurückhaltend auf die Verbalattacken aus Ankara reagiert. Außenminister Sigmar Gabriel bezeichnete die Angriffe erneut als "absurd". Der neue SPD-Chef Martin Schulz nannte Erdogans Äußerungen eine "Unverfrorenheit" und auch die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner reagierte entsetzt.

20:45 Schulz zeigt sich nach Rekordergebnis als Parteichef kämpferisch

Berlin - Das hat es noch nie gegeben: Martin Schulz hat bei der Wahl zum SPD-Chef alle gültigen Stimmen bekommen. Mit viel Rückenwind der eigenen Partei zieht Martin Schulz nun in den Bundestagswahlkampf gegen Kanzlerin Angela Merkel. Der 61-Jährige bekräftigte den Anspruch der SPD, am 24. September als stärkste Kraft aus der Wahl hervorzugehen, äußerte sich aber nicht zu Koalitionsoptionen. Schulz will mit den Leitmotiven Gerechtigkeit, Respekt und Würde die Wahl gewinnen. Das Wahlprogramm will die SPD erst im Juni beschließen.

20:09 Hillary Clinton will wieder stärker in die Öffentlichkeit

Scranton (dpa) - Hillary Clinton will anscheinend wieder stärker in die Öffentlichkeit. Sie sei bereit, hinter dem Ofen hervorzukommen, sagte sie nach Angaben der "New York Times" in einer Rede zum St. Patrick's Day in Scranton. Es gehe ihr wie vielen ihrer Freunde, sagte Clinton mit Blick auf die politischen Entscheidungen des US-Präsidenten Donald Trump. Sie müsse zugeben, dass es schwer für sie gewesen sei, ihr die Nachrichten anzuschauen. Seit der Wahl am 8. November ist Clinton nur sporadisch öffentlich aufgetreten.

19:55 Schulz nennt Erdogans Nazi-Vorwurf gegen Merkel eine "Frechheit"

Berlin (dpa) – Der neue SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hat den Nazi-Vorwurf des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Kanzlerin Angela Merkel als "Frechheit" kritisiert. Das sei eine Unverfrorenheit. Dass das Staatsoberhaupt eines befreundeten Landes die Regierungschefin dieses Landes in dieser Form beleidige, sei eine Frechheit, sagte er in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Erdogan hatte Merkel im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zum ersten Mal persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen.