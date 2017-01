Der Start in die Rückrunde ist für den Damen-Zweitbundesligisten ESV Weil völlig daneben gegangen. Die Weilerinnen kassierten gestern in der Sporthalle der Leopoldschule gegen den TTK Anröchte ein 1:6-Schlappe. Es war für die Gastgeberinnen die höchste Saisonniederlage. Schon im Hinspiel war das ESV-Team chancenlos, unterlag mit 2:6.

Weil am Rhein. Schon vor dem ersten Ballwechsel war eigentlich klar, dass es wohl heute gegen den aktuellen Tabellenzweiten nicht gut gehen würde. Coach Alen Kovac musste auf seine Nummer Drei Lilli Eise und Nummer Fünf Dajana Kovac verzichten. „Diese beiden Ausfälle konnten wir nicht kompensieren“, betonte Coach Kovac. So gab Lilli Eises Mutter Simone ihr Debüt in der 2. Bundesliga-Mannschaft. Sie machte es nicht schlecht. Vor allem im Doppel mit Anna Kirichenko stand Simone Eise hauchdünn vor einem Sieg. Am Ende musste sich das nicht eingespielte ESV-Duo den beiden Anröchterinnen Rianne van Duin Und Andrea Bargel in fünf Sätzen geschlagen geben. Der Entscheidungssatz ging mit 11:7 an die beiden Gästespielerinnen.

Den einzigen Punkt für den ESV Weil gewann das Doppel Ievgeniia Vasylieva und Charlotte Carey. Die beiden Nationalspielerinnen aus der Ukraine und Wales schlugen die beiden Anröchte-Spitzenspielerinnen Lina van de Leur-Creemers und Yang Henrich in fünf mitreißenden Sätzen.

Danach hatten die Gastgeberinnen ihr Pulver verschossen, mussten die Dominanz des Tabellenzweiten anerkennen. Erstmals in dieser Saison blieb Ievgeniia Vasylieva ohne Einzelerfolg. Die Ukrainerin verlor zunächst in drei Sätzen gegen Yang Heinrich und dann in vier Durchgängen gegen Linda van de Leur-Creemers., Auch Charlotte Carey ging im Einzel leer aus. Auch sie gewinn nur einen Satz.