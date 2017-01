Für den SV Eichsel gilt’s: Nach der Feiertagspause geht es wieder an die Platte und um wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. Dieser ist das erklärte Ziel der Truppe um Dennis Kalt. Im ersten Match des neuen Jahres reist der SVE heute, 18 Uhr, in der Verbandsliga zum Tabellenfünften TTSF Hohberg.

Rheinfelden-Eichsel (mib/dos). „Hohberg liegt nur zwei Punkte vor uns. Das ist ein ganz wichtiges Spiel, da der Gegner auf Schlagdistanz liegt“, erklärt Kalt, dessen Team mit drei Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen den Relegationsrang belegt.

Es geht eng zu in der Verbandsliga. Platz drei und neun trennen gerade einmal vier Zähler. Der Tabellenachte vom Dinkelberg ist deshalb auf Zählbares aus. „Mindestens ein Punkt sollte es schon sein. Wir wollen Boden gutmachen“, meint Kalt.

Nach neun Partien ist noch alles im grünen Bereich. „Wir wussten, dass es eng wird, wenn drei Teams direkt absteigen und der Viertletzte in die Relegation muss“, erklärt die Nummer zwei. Man wollte so lange als möglich am Mittelfeld der Tabelle dran bleiben. Das ist gelungen.

Für Kalt ist der Gastgeber Favorit in dieser Partie. „Hohberg hat ein junges Team, das wird wohl auch über Weihnachten kräftig trainiert haben.“ Das Hinspiel ging mit 5:9 verloren. Dennoch ist Dennis Kalt zuversichtlich: „Wenn es gut läuft, dann ist ein Punkt möglich.“

Hertrich rückt für Kuder in die Mannschaft

Personelles: Mit einer veränderten Aufstellung startet der SV Eichsel in die zweite Saisonhälfte im Verbandsoberhaus. Michael Kuder wechselt in die zweite Mannschaft, für ihn wird nun Lukas Hertrich in der ersten Mannschaft aufschlagen.

In Hohberg wird heute einzig die Nummer sechs, Daniel Granier, fehlen, der noch im Skiurlaub weilt. Für ihn springt Björn Jünge in die Bresche.