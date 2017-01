Damen-Zweitbundesligist ESV Weil startet am kommenden Sonntag in die Rückrunde. Der Gegner hat es in sich. Zu Gast beim Tabellensechsten ist der Tabellenzweite TTK Anröchte. Ein Spitzenspiel, denn nach Verlustpunkten ist der ESV eigentlich Vierter. Die Partie beginnt übermorgen in der Sporthalle der Leopoldschule um 14 Uhr.

Weil am Rhein. Keine Frage: Die Weilerinnen haben mit ihrem dritten Platz nach der Vorrunde die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Schützlinge von Trainer Alen Kovac begeisterten sowohl zu Hause als auch in der Fremde. Ein Wermutstropfen war allerdings die unnötige Heimniederlage im letzten Vorrunden-Match gegen den südbadischen Rivalen Offenburg. „Hätten wir diese Partie gewonnen, der Ligaverbleib wäre dann so gut wie perfekt gewesen“, ärgert sich Coach Kovac noch heute über die Schlappe.

So ist in dieser extrem ausgeglichenen Liga ab Tabellenplatz drei noch kein Team auf der sicheren Seite.

Der Titel dagegen ist eigentlich schon heute fix an den TSV Schwabhausen vergeben. Der souveräne Tabellenführer hat alle elf Vorrundenbegegnungen gewonnen und dürfte von Platz eins nicht mehr zu verdrängen sein. Anröchte hat schon fünf Punkte Rückstand auf Schwabhausen, aber nur vier Punkte Vorsprung auf Weil. Das heißt: Bei einem Sieg am Sonntag könnten die Weilerinnen den Rückstand nach Minuspunkten auf zwei Zähler verkürzen und ihren Blick wieder nach oben richten.

Die personellen Voraussetzungen sind auf Weiler Seite aber alles andere als perfekt. Dajana Kovac ist stark erkältet und Lilli Eise wurde gestern ein Weisheitszahn gezogen. „Bei beiden ist der Einsatz am Sonntag fraglich“, informiert der ESV-Trainer. Fallen beide aus, dann wäre das für Weil eine enorme Schwächung.

Auch komplett muss sich das ESV-Team wohl mit der Außenseiterrolle gegen diesen starken Gegner begnügen. Denn: Weil verlor in Bestbesetzung das Hinrundenmatch gegen Anröchte mit 2:6. „Anröchte ist der klare Favorit. Schon ein Unentschieden wäre für uns ein tolles Ergebnis“, betont Serge Spiess, der Sportliche Leiter des ESV.

Auch die Einzelbilanzen sprechen für den Gast aus Nordrhein-Westfalen. Alle eingesetzten Spielerinnen von Anröchte weisen aktuell eine positive Einzelbilanz auf. Spitzenspielerin Linda van de Leur-Creemers kommt auf 8:3, Marta Golata auf 11:6, Elena Timina auf 5:2, Yang Henrich auf 5:4, Wen Wen Li auf 7:1 und Rianne van Duin auf 6:4.

Im Gegensatz zu ihren beiden Mitspielerinnen Lilli Eise und Dajana Kovac werden Ievgeniia Vasylieva, Charlotte Carey und Anna Kirichenko heute topfit in Weil am Rhein eintreffen. Das Trio ist in dieser Woche an einem Pro-Tour-Turnier in Budapest gestartet.