Tischtennis Enormes Pech gehabt

Schwarzes Wochenende: Zwei Abstiege müssen die Weiler Aktivteams in Kauf nehmen. So trifft es heuer die beiden Badenliga-Mannschaften. Die Herren unterlagen zuhause dem Spitzenreiter Kleinsteinbach/Singen mit 6:9, während die Damen-Reserve zu dritt gegen Ketsch beim 1:8 keine Schnitte hatte.

Weil am Rhein. „Wir hatten in dieser Saison sehr viel Pech“, schüttelt Alen Kovac den Kopf. Denn auf dem Papier sei man stark genug gewesen, um in der Badenliga zu bestehen. Aber: Das Verletzungspech hat dem ESV einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Im Sommer verletzte sich die etatmäßige Nummer eins, Sebastian Rühl, schwer an der Schulter und kam in der Saison nur dann zum Einsatz, wenn es aus taktischen Gründen nötig war. Die Routiniers Alen Kovac und Jürgen Eise hatten sich schwierigen Operationen an der Hüfte und am Knie unterzogen. Sie kamen erst spät richtig in Schwung.

Nach der Winterpause blies der ESV zur Aufholjagd und konnte sich Stück für Stück aus dem Tabellenkeller spielen. Gegen Ende der Spielzeit, als es gegen Gegner ging, die auf derselben Wellenlänge liegen, schlug erneut die Pechmarie zu. Der bis dato überragend agierende Kovac zog sich eine schmerzhafte Ellenbogenverletzung zu. Marc Königer fehlte aus privaten Gründen.

Gegen den Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen nun musste am Samstag in eigener Halle gewonnen werden, um den Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren. „Das war aber sehr schwer. Der eine spielte ohne Training, der andere ohne Hand“, spielte Kovac auf die Einsätze von Rühl und seiner Wenigkeit an. Rühl befindet sich wegen seiner Schulterverletzung noch immer beim Physio und hatte kaum trainiert. Kovac nahm nur unter großen Schmerzen den Schläger in die Hand.

Relegationsrang nur noch theoretisch möglich

„Ich habe es versucht, habe mich durchgebissen und nicht aufgegeben“, so Kovac. Es half aber nichts. Der ESV-Coach verlor beide Einzel, ebenso Rühl, dafür siegte Thien-Si Tu zweimal. Die Bilanz der anderen Weiler war ausgeglichen.

6:6 hieß es nach zwölf Plattenduellen: Dann musste Weil zwei Fünf-Satz-Pleiten einstecken. Kovac und Eise mussten sich erst im Entscheidungssatz geschlagen geben. Mit Riesterers knapper Niederlage in vier Durchgängen war die Pleite und der Abstieg besiegelt.

Der Relegationsrang ist in weite Ferne gerückt und das Erreichen des achten Platzes nur noch rein theoretischer Natur. Denn: Die Weiler bestreiten kein Spiel mehr. Der punktgleiche TV Mosbach darf nochmals ran und das gegen den bislang noch punktlosen Träger der Roten Laterne Weinheim II. „Da besteht wenig Hoffnung. Da müssen schon alle Mosbacher krank werden“, ist Kovac Realist.

Für den ESV geht es wohl zurück in die Verbandsliga. „Da werden wir den direkten Wiederaufstieg in Angriff nehmen“, macht Kovac klar. Trübsal blasen ist nicht seine Sache. Klar ist, dass sich die Rückkehr des einstigen ESV-Talents Maikel Sauer mit dem Abstieg erledigt hat. Dafür kommt ein anderer alter Bekannter. Marc Altermatt hat zugesagt, in der kommenden Runde wieder in Weil an die Platte zu gehen. Altermatt spielte vor einigen Jahren in der Regionalliga für den ESV.

Nicht mehr mitmischen wird dann Sebastian Rühl, und auch Marius Riesterer (Kovac: „er hat diese Saison richtig gut gespielt“) tendiert dazu, den Schläger aus der Hand zu legen.

ESV Weil - TTG Kleinsteinbach/Singen 6:9. - Doppel: Joset/Rühl - Nguyen/Valentin 8:11, 13:15, 5:11, Tu/Königer - Dujakovic/Hrnic 9:11, 5:11, 5:11, Eise/Riesterer - Schweizer/Rajkovaca 11:8, 11:8, 7:11, 11:2; Einzel: Joset - Hrnic 11:2, 11:9, 9:11, 11:6, Rühl - Dujakovic 4:11, 4:11, 8:11, Tu - Schweizer 11:7, 13:11, 4:11, 11:6, Kovac - Nguyen 8:11, 5:11, 14:16, Eise - Rajkovaca 7:11, 11:8, 11:7, 13:11, Riesterer - Valentin 11:8, 13:15, 10:12, 12:10, 11:8, Joset - Djuakovic 9:11, 2:11, 8:11, Rühl - Hrnic 5:11, 5:11, 6:11, Tu - Nguyen 8:11, 12:10, 11:1, 7:11, 11:8, Kovac - Schweizer 12:10, 11:8, 8:11, 8:11, 5:11, Eise - Valentin 11:8, 8:11, 1:11, 11:8, 9:11, Riesterer - Rajkovaca 8:11, 12:10, 10:12, 9:11.