Tischtennis ESV gibt 4:0-Führung her

Nachrichten-Ticker

03:19 Nordkorea droht den USA: "Werden den Preis bezahlen"

Pjöngjang - Mit Blick auf die bevorstehende Sitzung des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen über mögliche neue Sanktionen gegen Nordkorea hat Pjöngjang den USA erneut gedroht. Sollten sich die USA mit ihren Bestrebungen zu einer neuen Resolution mit verschärften Sanktionen durchsetzen, würden die Vereinigten Staaten "den fälligen Preis bezahlen". Das verlautete in einer von der Staatsagentur KCNA verbreiteten Erklärung des nordkoreanischen Außenministeriums.

03:13 Papst Franziskus beendet Kolumbienreise - Abflug nach Rom

Cartagena - Papst Franziskus hat seine fünftägige Kolumbienreise beendet und ist nach Rom abgeflogen. Rund vier Millionen Menschen kamen zu den Messen in Bogotá, Villavicencio, Medellín und am Ende in Cartagena. Immer wieder mahnte der Papst zur Aussöhnung und Vergebung, um nach rund 50 Jahren Konflikt einen stabilen Frieden zu erreichen. Die Reise war begleitet von vielen Emotionen und bewegenden Begegnungen mit Opfern des Konflikts. Der Vatikan hatte die Friedensverhandlungen mit der Farc-Guerilla unterstützt.

01:44 Spanischer Tennisprofi Nadal gewinnt dritten US-Open-Titel

New York - Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat zum dritten Mal nach 2010 und 2013 die US Open gewonnen. Der Weltranglisten-Erste setzte sich in New York im Endspiel gegen den Südafrikaner Kevin Anderson problemlos 6:3, 6:3, 6:4 durch und feierte seinen insgesamt 16. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Mehr Erfolge bei den vier wichtigsten Turnieren hat nur Roger Federer mit 19 Titeln aufzuweisen.

01:41 Wegen Hurrikan "Irma": Mehr als 12 000 Flüge ausgefallen

Miami - Aufgrund der Auswirkungen von Hurrikan "Irma" sind weltweit bereits mehr als 12 000 Flüge ausgefallen. Alleine im US-Bundesstaat Florida hätten an Flughäfen wie Miami, Orlando oder Tampa bereits mehr als 9000 Flüge nicht stattgefunden, berichteten US-Medien am Sonntag unter Berufung auf die Flugbeobachtungs-Webseite FlightAware. Auch Flüge nach Florida von Europa, Asien, Südamerika und Afrika wurden abgesagt. Der Hurrikan "Irma" zog am Sonntag mit gewaltiger Zerstörungskraft die Westküste Floridas hoch.

00:46 Hurrikan "Irma" schraubt sich die Westküste Floridas hinauf

Miami - Mit gewaltiger Zerstörungskraft ist "Irma" auf Florida getroffen. Der Hurrikan zog am Morgen zunächst mit extrem starken Böen und schweren Regenfällen über die vorgelagerte Inselgruppe Florida Keys hinweg und traf dann etwas weiter nördlich an der Westküste des US-Bundesstaates erneut auf Land, wie der US-Wetterdienst mitteilte. Schwerste Schäden drohen fast im gesamten Bundesstaat, bis zu fünf Millionen Menschen werden Berichten zufolge von Stromausfällen betroffen sein. Irma wurde inzwischen zwar auf Kategorie 2 herabgestuft, an Gefährlichkeit büßte der Sturm aber nichts ein.