Da kommt Freude in der Tischtennis-Abteilung des ESV Weil auf . Die Mädels sind wieder in der Spur. Der Damen-Zweitbundesligist aus der Grenzecke feierte gestern in der heimischen Sporthalle der Leopoldschule einen ungefährdeten 6:2-Erfolg gegen den ATSV Saarbrücken. Mit diesem Erfolg ist der Abstand zur gefährdeten Zone wieder gewachsen. Weil verbesserte sich in der Tabelle auf Rang fünf.

Weil am Rhein. Der Druck für das ESV-Team vor diesem zweiten Rückrunden-Match war schon erheblich. Nach der 1:6-Klatsche gegen Anröchte vor drei Wochen rutschten die Weilerinnen in die zweite Tabellenhälfte ab. So kam der gestrigen Begegnung enorme Bedeutung zu. Die Gastgeberinnen lösten die Aufgabe mit Bravour, wiederholten mit einer konzentrierten Vorstellung den Hinspielerfolg.

„Dieser Sieg war enorm wichtig. Jetzt sind wir zur gefährdeten Zone auf Distanz gegangen. Alle vier Spielerinnen haben ihre Aufgabe hervorragend gelöst“, war Coach Alen Kovac gestern wunschlos glücklich.

Die Saarbrückerinnen konnten bis zum 2.2 mithalten, dann machte der ESV Weil mit vier Einzelerfolgen alles klar. Beide Klubs gewannen je ein Doppel. Ievgeniia Vasylieva/Charlotte Carey feierten gegen Tessy Gonderinger/Carolin Freude einen Dreisatz-Erfolg, Lilli Eise/Anna Kirichenko dagegen mussten sich Theresa Adams/Ann-Kathrin Herges ebenfalls in drei Sätzen beugen.

In Topform präsentierte sich beim ESV einmal mehr Spitzenspielerin Ievgeniia Vasylieva, die noch am Samstag bei einem internationalen Turnier in Lausanne spielte und den Sprung in die Entscheidungsrunden nur hauchdünn nach einer Fünfsatz-Niederlage gegen eine starke Chinesin verpasste.

Vasylieva schlug sowohl Spitzenspielerin Tessy Gonderinger als auch die Nummer Zwei Theresa Adams jeweils klar in drei Sätzen. Die ukrainische Nationalspielerin hat also zu alter Stärke zurückgefunden. Vasylieva braucht in dieser Liga keine Gegnerin zu fürchten.

Aber auch die anderen drei Weiler Spielerinnen wussten zu überzeugen. Charlotte Carey, die Weiler Nummer Zwei, verlor zwar gegen Gonderinger unglücklich in fünf Sätzen, gewann aber das Doppel mit Vasylieva und das Einzel gegen Theresa Adams in drei Sätzen. Die walisische Nationalspielerin lieferte den Siegpunkt.

Die Erwartungen erfüllten auch Lilli Eise und Anna Kirichenko hundertprozentig. Während Lilli Eise ihr Duell glatt in drei Sätzen gegen Carolin Freude gewann, benötigte Kirichenko, die Nationalspielerin aus Finnland, vier Sätze, um die Sarrbrückerin Ann-Kathrin Herges in die Knie zu zwingen. Kirichenko präsentierte sich sehr nervenstark.