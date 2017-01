Weil am Rhein (mib). Es zählt: Will Herren-Badenligist ESV Weil nicht schon frühzeitig den Klassenerhalt aus den Augen verlieren, dann müssen Denis Joset & Co. gleich zu Beginn der Rückrunde voll auf der Höhe sein.

„Nach den nächsten drei Partien wissen wir, wo wir stehen und wohin die Reise geht“, macht Routinier Jürgen Eise deutlich. Zum Auftakt geht es nun in der heimischen Halle der Leopoldschule heute ab 18 Uhr gegen den TV Mosbach, der vier Zähler mehr auf dem Konto hat als der ESV. Danach folgen die entscheidenden Spiele gegen Schlusslicht TTC 1946 Weinheim II und den Voletzten TTV Auggen.

„Vier Zähler sind da schon Pflicht, fünf oder gar sechs wären super“, macht Eise klar. Die Weiler benötigen dringend Punkte. Denn: Der erste sichere Nichtabstiegsplatz ist bereits fünf Punkte entfernt. Mosbach rangiert derzeit auf dem Relegationsrang.

Das Hinspiel ging an die Mosbacher. Mit 9:3 war es eine klare Angelegenheit. Diesmal will es jedoch Weil besser machen. Wobei das auch sehr auf den Gegner ankäme, wie Eise erklärt. Schlägt Steffen „Speedy“ Fetzner, der Doppel-Weltmeister von 1989, auf, dann wird es schon schwer. „Wenn er nicht dabei ist, dann ist ein Sieg jedoch machbar“, meint Eise. Fetzner ist verletzungsanfällig und nicht immer im Einsatz.

Selbst wird der ESV bis auf die verletzte Nummer zwei, Sebastian Rühl, in der besten Besetzung antreten. Denis Joset führt das Heimteam an, dahinter werden Thien-Si Tu, Alen Kovac, Jürgen Eise, Marius Riesterer und Marc Königer an die Platten gehen. Rühl wird hin und wieder als taktisches Mittel eingesetzt, damit die hinteren Positionen nicht aufrutschen müssen.