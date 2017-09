Tischtennis Gute Leistung trotz Pleite

20:37 Raumfrachter "Dragon" von Weltraumstation ISS zurückgekehrt

20:29 BVB bleibt Tabellenführer

Dortmund - Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz gewann zum Abschluss des 4. Spieltages gegen den 1. FC Köln 5:0 und führt die Tabelle mit zehn Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz vor Aufsteiger Hannover 96 an. Zuvor hatten sich 1899 Hoffenheim und Hertha BSC 1:1 getrennt und Bayer Leverkusen feierte ein 4:0 gegen den SC Freiburg.

19:41 Busse in Brandenburg und im Münsterland verunglückt

Wittstock - Ein mit rund 70 Menschen besetzter Reisebus ist am Abend auf dem Weg von Berlin nach Hamburg verunglückt. Wie die Polizeidirektion Neuruppin mitteilte, gab es mindestens eine schwer verletzte Frau und mehrere Leichtverletzte. Bei einem schweren Busunfall auf einer Landstraße im münsterländischen Tecklenburg war ebenfalls heute eine Frau ums Leben gekommen. 21 Menschen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie der Kreis Steinfurt mitteilte.

19:39 Merkel will nach Wiederwahl Digitalisierung fördern

Berlin - Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel will den Ausbau der Digitalisierung in Deutschland zur Chefsache machen, falls sie die Bundestagswahl gewinnt. Das sagte sie auf die Frage eines Kindes bei einer "Kinderpressekonferenz" im CDU-Wahlkampfhaus in Berlin. Das Kind hatte gefragt, was Merkel sich in der nächsten Wahlperiode als Regierungschefin vornehme. Deutschland müsse noch schneller vorankommen beim Ausbau des Internets, sagte Merkel. Dazu wolle sie sich auch internationale Berater holen.