Nachrichten-Ticker

01:45 Strafmaß in Kinderporno-Anklage gegen Jan Rouven verschoben

Las Vegas - Im Prozess wegen Besitzes von Kinderpornografie hatte sich der deutsche Magier Jan Rouven im November in den USA schuldig bekannt. In der kommenden Woche wollte eine Richterin in Las Vegas das Strafmaß für den 39-jährigen Illusionisten aus Kerpen bekannt geben. Dieser Termin wurde nun auf Antrag von Rouvens Anwälten verschoben. Der neue Gerichtstermin soll später bekanntgegeben werden. Dem Deutschen droht eine lange Haftstrafe.

01:43 UN-Nothilfekoordinator: 20 Millionen Menschen droht Hungertod

New York - UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien hat den Weltsicherheitsrat mit dramatischen Worten um Hilfe für Millionen von hungernden Menschen gebeten. Nach seinen Worten droht rund 20 Millionen Menschen in vier Ländern der Hungertod, sollte sich die internationale Gemeinschaft nicht zu einer größeren Hilfsaktion entschließen. O'Brien hatte kurz zuvor die Krisengebiete im Jemen, im Südsudan und Somalia sowie in Nigeria besucht und sich ein Bild von der Lage gemacht.

00:53 Japan gedenkt der Opfer der Natur- und Atomkatastrophe von 2011

Tokio - Japan gedenkt heute der Opfer der Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe von vor sechs Jahren. Überall im Land finden Gedenkfeierlichkeiten statt. Unter anderem ist eine Schweigeminute für die rund 18 500 Todesopfer geplant. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi war es in Folge des Bebens und des gewaltigen Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen. Noch immer können Zehntausende Menschen wegen der Verstrahlung nicht in ihre Häuser zurück. Viele müssen in containerähnlichen Behelfsgebäuden ausharren.

00:50 Al-Abadi ruft nach Deutschland geflüchtete Iraker zur Rückkehr auf

Berlin - Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi hat seine Landsleute in Deutschland angesichts der Erfolge im Kampf gegen die IS-Terrormiliz zur Rückkehr aufgerufen. Der Krieg in Mossul werde sehr bald beendet sein. Man sei im Westteil fast im Stadtzentrum angelangt, der Feind fliehe oder werde getötet, sagte Al-Abadi der "Bild"-Zeitung. Die eigenen Leute müssten keine Flüchtlinge sein, denn man mache die Gebiete wieder bewohnbar.

23:47 DFB zieht Drittligist Aalen nach Insolvenzantrag neun Punkte ab

Aalen - Der finanziell strauchelnde Drittligist VfR Aalen bekommt vom Deutschen Fußball-Bund wie erwartet neun Punkte abgezogen. Grund sei der Antrag auf Insolvenz, den der VfR vor drei Wochen gestellt habe, teilte der DFB mit. Durch die Entscheidung rutscht Aalen in der 3. Liga mit nun 26 Zählern vom 10. auf den vorletzten Platz ab und hat zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Der VfR kann innerhalb von einer Woche Einspruch gegen die Entscheidung einlegen.