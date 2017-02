Weil am Rhein (fas). Die Reserve-Mannschaft des ESV Weil durfte sich am vergangenen Wochenende in der Badenliga über zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf freuen, ohne etwas dafür getan zu haben. Gegner DJK Rüppurr trat nicht an, und somit stand ein 8:0 für den Tabellenvorletzten fest.

Morgen geht es für Teamchefin Simone Eise und ihre Schützlinge wieder in die Vollen. Ab 16 Uhr gastiert der ESV Weil II beim TV St. Georgen. „Wir waren total froh, dass wir die Punkte bekommen haben, da wir voll im Abstiegskampf stecken und jeden Punkt brauchen“, blickt Eise nochmals zurück. Für das Gastspiel im Breisgau erhofft sich Eise etwas Zählbares. „Wir möchten die Heimreise mit einem Unentschieden antreten. Dass dieses Unterfangen schwer werden wird, liegt auf der Hand, da St. Georgen in Bestbesetzung antreten wird“, gibt die Teamchefin zu Protokoll und fügt hinzu: „Die wollen nichts anbrennen lassen und noch auf den zweiten Rang klettern, um die Aufstiegsrelegation spielen zu können.“

Ein ganz anderes Ziel verfolgen die Weiler, die bis dato nur vier Zähler auf der Habenseite vorzuweisen haben. „Wir wollen nicht absteigen, wissen aber noch nicht, wie wir das hinkriegen. Vielleicht zieht sich noch eine Mannschaft zurück, aber wir möchten es am liebsten aus eigener Kraft schaffen“, lässt Eise wissen. Dajana Kovac muss am Wochenende jedoch passen.