Tischtennis Mit Altermatt ins Mittelfeld

Von Mirko Bähr

Mit etwas Glück, weil der eine oder andere Verein seine Mannschaft zurückgezogen hat, durften die Herren des ESV Weil trotz des sportlichen Abstiegs in der Badenliga bleiben. „Dieses Angebot haben wir natürlich gerne angenommen“, sagt Alen Kovac, der Coach des Vereins.

Weil am Rhein. „Das ist viel besser so.“ Gleich im ersten Match der neuen Runde geht es gegen das Top-Team der Liga. Der SV Niklashausen gibt am Samstag, 17 Uhr, in der Grenzecke seine Visitenkarte ab.

„Wir werden da ganz ohne Druck agieren. Der Gegner hat auf dem Papier die beste Mannschaft. Wir schauen einfach, was rauskommt“, geht Kovac gelassen diese Saisonpremiere an. Am Ende soll es dann ein Platz im Mittelfeld der Tabelle sein. „Den visieren wir an. Natürlich geht es auch darum, wie oft wir komplett stellen können.“

Dass dieses Mal nicht ein Abstiegsplatz herauskommt, dafür soll der altbekannte Neuzugang Marc Altermatt sorgen. Der ehemalige Schweizer Meister und Nationalspieler im Land der Eidgenossen wird hinter seinem Landsmann Denis Joset an Position zwei spielen. An dritter Stelle fungiert Thien-Si Tu, direkt dahinter kommt Alen Kovac, dessen Ellenbogenverletzung etwas abgeklungen ist. „Ich bin bei unserem Doc Thien-Si in Behandlung“, schmunzelt der Routinier. Apropos Routinier. Jürgen Eise, der Teamchef, wird die Position fünf bekleiden.

Auch wenn Marius Riesterer an Position sechs rangiert, so wird er nicht viele Spiele bestreiten. Er zieht zum Studium nach Köln um. Und so stehen aus dem Kader der Zweiten Daniel Manske, Kevin Meyer oder auch Dimitrios Doukoudis zur Verfügung. Letzterer wird nun am ersten Spieltag aufschlagen.