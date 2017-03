Tischtennis Mit Kovac vor die Tore von Würzburg

Weil am Rhein (mib). Zurück in die Erfolgsspur wollen und müssen die Badenliga-Herren des ESV Weil, wenn der Klassenerhalt am Ende der Saison bejubelt werden soll.

Dafür setzen die Weiler alle Hebel in Bewegung. So wird Cheftrainer Alen Kovac nicht mit den Damen in den hohen Norden, sondern in den tiefen Süden reisen. Er wird mit dem ESV beim SV Niklashausen aufschlagen. Gut 20 Kilometer vor den Toren Würzburgs sollen Punkte her. In der Vorrunde verlor Weil mit 4:9, allerdings ohne Kovac und Jürgen Eise. Beide werden nun mit dabei sein. Hinter dem Einsatz Marc Königer steht noch ein Fragezeichen. Der ESV-Akteur wird zum zweiten Mal Vater. Für ihn steht Daniel Manske Schläger bei Fuß. „Unsere Chancen stehen gut“, sagt Kovac. Zumal beim Gastgeber die Nummer eins, Yohan Mora, in der Rückrunde noch kein Match bestritten hat. „Wir müssen punkten“, weiß Kovac genau. Nur noch dreimal hat der Tabellenachte in dieser Saison die Möglichkeit dazu.