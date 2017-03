Tischtennis Mit Problemen in den Norden

Von Mirko Bähr

Einmal ans andere Ende der Republik, bitte: Knapp 2000 Kilometer werden die Damen des ESV Weil runter gerattert haben, wenn der Vereinsbus Sonntagnacht wieder in der Grenzecke ankommt. In der 2. Bundesliga stehen die Auswärtspartien in Schwarzenbeck und Kiel auf dem Programm.

Weil am Rhein. „Lange Fahrt, große Probleme“: Alen Kovac, Coach der Zweitliga-Damen des ESV Weil am Rhein, wirkte vor Partien seiner Schützlinge schon euphorischer. Ob der Trip nach Schleswig-Holstein mit zweimaliger Übernachtung in Hamburg immerhin mit Punkten gegen die beiden Teams vom Tabellenende versüßt wird, ist doch sehr fraglich.

Denn: Lilli Eise, die Nummer drei des ESV, muss büffeln. In zwei Wochen steht das Abitur auf dem Programm. Sie wird die Reise quer durch Deutschland ebenso nicht antreten wie ihre Teamkollegin Dajana Kovac. Sie ist beruflich unabkömmlich. Ein kleiner Funke Hoffnung bleibt. Eventuell fliegt das ESV-Eigengewächs Samstagabend nach Hamburg nach, um wenigstens das Sonntagsmatch in Kiel zu bestreiten.

Mit im Bus, der bereits gestern losbrauste, saß dafür Simone Eise. Sie muss erneut aushelfen. Coach Kovac ist mit den Badenliga-Jungs aktiv. Doris und Serge Spiess vertreten ihn an der Küste. „Wenn wir in dieser Konstellation ein oder zwei Punkte holen, wäre das klasse“, meint Kovac. Vier Zähler benötigen Ievgeniia Vasylieva, Charlotte Carey, Anna Kirichenko & Co. noch, um den Ligaerhalt fix einzutüten.