Tischtennis SV Eichsel: Switajski muss ersetzt werden

Rheinfelden-Eichsel (dos). Nach einer erfolgreichen Saison geht der SV Eichsel mit denselben Spielern in die neue Spielrunde der Herren-Verbandsliga. Allerdings wird Christian Switajski, der erfolgreichste Eichsler im vergangenen Jahr, nicht mehr regelmäßig zum Aufgebot gehören. Er wird wohl nur sporadisch eingesetzt.

Als Ersatz wird Michael Kuder, die Nummer eins der zweiten Mannschaft, zur Verfügung stehen. Auch die Positionen der Aufstellung haben sich geändert. Mark Hong Bayer hat den Platz mit Dennis Kalt getauscht und wird künftig an Position zwei aufschlagen. Unverändert dagegen: Lukas Hertrich an Vier, Alexander Höferlin an Fünf und Daniel Granier an Sechs.

Ohne Christian Switajski wird es erheblich schwerer für die Mannschaft. Doch Teamchef Dennis Kalt ist zuversichtlich: „Es gibt drei bis vier Mannschaften in Reichweite, die wir schlagen können, und wir wollen auch den einen oder anderen Favoriten etwas ärgern.“ Das Ziel sei der Klassenerhalt, sollte es mehr werden, umso besser. „Wir spielen, haben Spaß, und was dabei rauskommt, das werden wir sehen“, so Kalt. Es geht noch etwas, bis die Eichsler an die Platte gehen dürfen: Das erste Spiel findet erst im Oktober statt.