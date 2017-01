Rheinfelden-Nollingen (dos). Gleich zweimal muss Damen-Verbandsligist SV Nollingen am Wochenende an die Platte. Die einfachere Aufgabe erwartet die Damen am heutigen Samstag, 17.30 Uhr, beim TTC Altdorf. Der Tabellenneunte hat nur fünf Punkte auf dem Konto. „Dieses Spiel wollen und müssen wir gewinnen“, lässt Teamchefin Claudia Hackl wissen.

Weitaus anspruchsvoller ist die Aufgabe am Sonntag. Um 10.30 Uhr empfängt der SV Nollingen den Tabellenführer TTK Kappelrodeck in der Hebelhalle. Die Gäste sind sehr unangenehm zu spielen. „Dieser Gegner liegt uns überhaupt nicht“, spricht Hackl aus leidvoller Erfahrung. Da muss also schon alles passen, wollen die Gastgeber etwas erreichen. „Wir versuchen unser Bestes“.

Claudia Hackl bleibt optimistisch und sieht der Begegnung locker entgegen. Der SVN spielt am Wochenende in kompletter Besetzung.