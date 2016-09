Vor sechs Jahren stand das Schwarzwaldhaus „Zum Rößle“ in Geschwend nach über 200-jähriger Geschichte vor dem Aus. Todtnau-Geschwend. Die letzte Wirtin war ausgezogen, gebrochene Rohre im Haus und ein undichtes Dach bedrohten den Fortbestand des historischen Baudenkmals. „Wir alle kaufen das Rößle“ – unter diesem Motto haben 2011 zahlreiche Bürger eine Genossenschaft gegründet und das damals leer stehende Dorfgasthaus in Geschwend gekauft. Mit viel Engagement wurde die Gaststube behutsam saniert und im Januar 2013 wiedereröffnet. Heute sind auch die Gartenwirtschaft und die Gästezimmer wieder in Betrieb. Weiteres Potenzial schlummert im Stall und in der Tenne, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaft. Am deutschlandweiten „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 11. September, sollen die Räumlichkeiten der Öffentlichkeit präsentiert werden. „dasrößle“ ist kein Museum, sondern ein gelebtes „Mit-Mach-Gasthaus“. So beteiligen sich alle Geschwender Vereine an diesem Dorffest ebenso wie der Ortschaftsrat, die Genossenschaft und einige Geschwender mit Selbsterzeugtem aus Hof, Küche und Werkstatt. Es gibt ein buntes Programm mit Vortrag, Film und Führungen zum Denkmal, Blasmusik und Kinderspaß sowie Leckeres aus der Küche und vom Kuchenbüfet.