Todtnau Auf Schatzsuche im Finstergrund

Eine gewisse Spannung stand den gut zwei Dutzend kleinen Besuchern, die am Mittwochmorgen am Tunneleingang vor dem Besucherbergwerk Finstergrund warteten, deutlich ins Gesicht geschrieben.

Wieden (ue). Angesagt war im Rahmen des Kinderferien-Programms dieses Mal eine viel versprechende und recht interessante Schatzsuche tief im Innern der Erde.

Schon der Blick von außen auf den Tunnel, in dessen Dunkel sich die Spur der Bahn zu verlieren schien, zeigte: Hier gibt es etwas zu entdecken. Vor diesem Abenteuer jedoch mussten alle Besucher erst einen Sicherheitshelm aufsetzen, um gegen mögliche Steinschläge geschützt zu sein. Die Helme in unterschiedlichen Farben durften die Besucher dabei selbst auswählen.

Bevor es nun mit der Grubenbahn – unter der erfahrenen Führung von Karl Josef Straub – losging, gab es noch einige wichtige Hinweise und Verhaltensregeln. Schließlich ist ein Besucherbergwerk trotz der sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen keine Spielwiese.

Erfahren durften die Teilnehmer bei der Schatzsuche dann viel Wissenswertes über den Bergbau in Wieden und dessen jahrhundertelange Bedeutung. Bereits im 13. Jahrhundert habe man dort nach Blei und Silber gegraben. Das mühsam gewonnene Silber, so erfuhren die Besucher von Karl Josef Straub, wurde im Mittelalter hauptsächlich zum Prägen von Münzen verwendet. Und auch das war für die kleinen Schatzsucher neu und hoch interessant. Zu den ersten in der Stadt Freiburg hergestellten Münzen zählte der so genannte „Rappen“, auch unter dem Namen „Lindwurm-“ oder „Zipfelpfennig“ bekannt. Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde im Finstergrund - bis zur endgültigen Schließung des Bergwerks Mitte der 70er Jahre - Fluss- und Schwerspat abgebaut. Zur Erinnerung an die erfolgreiche „Schatzsuche unter Tage“ erhielten die Teilnehmer am Ende der Tour funkelnde Mineralsteine aus dem Besucherbergwerk.