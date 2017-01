Todtnau-Todtnauberg (jä). Bereits zum sechsten Mal organisierte der Bürgerverein „L(i)ebenswertes Todtnauberg“ am Samstag die beliebte „Christbaumverfiierede“ auf dem Eisplatz an der „Erzbrust“ unterhalb des Scheuermattliftes in Todtnauberg.

In der großen Garage, in der sonst der Pistenbully auf seinen Einsatz wartet, hatte die Berger Jugend um Marc Klingele und Alfred Boch ihr Angebot an Kinderpunsch, Glühwein und Bier aufgebaut, herzhafte und süße Küchle gab es ebenfalls. Und während Klaus Klingele mit Jan und Dirk Gelpcke professionell das Feuer entzündete, kamen immer mehr Einheimische und Gäste mit ihren ausgedienten Weihnachtsbäumen im Schlepptau, um sie dem immer größer werdenden Feuer zu übergeben. Hoch loderten die Flammen in den sternenklaren Himmel, Funken sprühten, es knisterte gemütlich, und kleine wie große Besucher freuten sich an diesem einmaligen Spektakel.

Die „Christbaumverfiierede“ hat sich mittlerweile als beliebter Treffpunkt nach den Feiertagen etabliert, und Einheimische wie Gäste kommen ins Gespräch und wärmen sich auch an den verschiedenen Schwedenfeuern, die auf dem Platz verteilt sind. Auch der Todtnauberger Feuerwehrkommandant Benno Wunderle war gekommen, aber nicht, um einzugreifen, sondern um sich ebenso am „kontrollierten Abbrennen“ der Weihnachtsbäume zu erfreuen und sich mit Vereinskameraden zu treffen.

Bereits am Samstagnachmittag hatte sich ein großer Stapel ausgedienter Bäume gebildet, denn der Verein hatte angeboten, die Bäume auch an der Haustür abzuholen.