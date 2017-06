Todtnau Bergsprint, Wolfgang Petry-Double und Fußball-Tricks

Todtnau. Das 42. Todtnauer Städtlifest am 1. und 2. Juli bietet wieder jede Menge Attraktionen für Jung und Alt und auch einige Neuerungen.

Für alle, die das Festwochenende nicht abwarten können, bietet die „Warm-Up-Party“ der Narrenzunft Todtnau und der Skifreunde Herrenschwand Gelegenheit zum Aufheizen. Mit Schaumparty und Musik aus verschiedenen Jahrzehnten ist bereits am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr auf dem Sparkassenparkplatz für Stimmung gesorgt.

Nach dem Empfang der ehemaligen Todtnauer am Samstag, 1. Juli, um 14 Uhr im Rathaus wird das Fest dann um 15 Uhr mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Mit dem Bergsprint am Hasenhorn werden die jungen Radsportfreunde eine Veranstaltung wiederaufleben lassen, die schon früher am Todtnauer Hausberg für Begeisterung sorgte. Um 16.15 Uhr werden die Biker vom Marktplatz aus auf die Strecke geschickt. An der Bergstation der Hasenhornbahn wird der Bergkönig gekürt, aber wer am schnellsten von Todtnau auf das Hasenhorn und wieder zurück fährt, ist der wahre Sieger. Die Siegerehrung findet um 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Teilnehmen kann jeder, der Lust hat. Es winken tolle Geld- und Sachpreise.

Ein weiterer Höhepunkt des Städtlifests wird der Auftritt des Wolfgang-Petry-Doubles am Samstag um 21 Uhr sein. Dirk Maron singt nicht nur die bekannten Hits des Schlagerstars live, sondern verkörpert diesen auch wie kein anderer. Die originalen Freundschaftsbänder von Petry hat das Double übrigens auch dabei. Außerdem gibt es am Samstag Stepptanz, die Trachtengruppe Todtnau, den Gesangsauftritt von Guiseppe Caruso sowie Tanz und Unterhaltung mit der Band „Zietlos“ zu erleben.

Der Sonntag, 2. Juli, startet mit dem ökumenischen Festgottesdienst, darauf folgt das Frühschoppenkonzert des Musikvereins Göggingen. Mit etwa 30 Ausstellern wird der bewährte Kunsthandwerkermarkt von 11 bis 17 Uhr im Rathausgarten auch dieses Jahr wieder ein weiterer Besuchermagnet sein. Ab 13 Uhr wird dort auch wieder ein Kinderprogramm geboten.

Für große Augen beim Publikum wird Camill Hauser, ein weltweit angesehener Fußball-Freestyler und wohl Deutschlands bester Trickser, sorgen, der bei all seinen höchst schwierigen Tricks den Ball mit seinem Körper in Einklang bringt. Der deutsche Vizemeister wird am Sonntag um 14 Uhr und um 15.30 Uhr auf dem Marktplatz auftreten.

Ein besonderer Clou wird auch die lebende Musikbox sein, die am Sonntag jeweils einmal vor der Bühne und einmal auf dem Rathausplatz zu erleben ist. Wie bei einer echten Jukebox wählt der Zuhörer ein Lied, nur kommt dieses nicht vom Band, sondern wird live gespielt.

Die Vagabunden haben bereits im vergangenen Jahr für totale Begeisterung beim Todtnauer Publikum gesorgt, und auch dieses Jahr sind die Bayern wieder mit dabei. Ebenso „Hau den Lukas“ vom Café Spähloch sowie Elkes Fotowand.

Neben 16 Todtnauer Vereinen beteiligen sich auch einige Wirte am kulinarischen Angebot. Wie im vergangenen Jahr will der Städtlifestverein auch dieses Mal wieder einmalig einen Euro Eintritt nur für Erwachsene verlangen, damit das Programm attraktiv bleiben kann.