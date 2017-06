Todtnau Brägel aus der großen Pfanne

„Brägel für alle“ hieß es am Samstagnachmittag zur Eröffnung der Hochschwarzwälder Brägelwochen wieder auf dem Todtnauer Marktplatz. Die Wirte Erwin Hartmann von der „Alten Münz“ und Bernhard Wehrle von der „Sonne“ verteilten gratis Brägel mit Kräuterquark an zahlreiche Gäste aus Nah und Fern.

Todtnau (vw). Unter der großen Johannes-Kirche vor dem Brunnen hatten sie eine riesengroße Pfanne aufgestellt, in der sie die Brägel vor den Augen der Gäste zubereiteten. Diese Aktion kam gut an und die Gäste waren schnell überzeugt von der Schwarzwälder Spezialität. Nicolaus Prinz, Zielgruppenmanager bei der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) für „anspruchsvolle Genießer“, begrüßte die Gäste und interviewte die Köche. Bernhard Wehrle erläuterte, wie Brägel zubereitet wird. Der Brägel bestehe grundsätzlich aus gekochten Kartoffeln, die über Nacht ausgekühlt wurden und dann gerieben werden. In der Pfanne werden sie geformt, in Schweineschmalz auf einer Seite solange gebraten, bis sie eine Bindung bekommen und dann gewendet. Der Brägel war früher auf den Bauernhöfen ein einfaches Essen, das regelmäßig auf den Tisch kam. So hat es Bernhard Wehrle selbst auf dem Bauernhof seiner Eltern erlebt.

27 Gastwirte aus dem Hochschwarzwald beteiligen sich an den Brägelwochen und bieten zwei Wochen lang bis zum 2. Juli verschiedenste Gerichte an. So gibt es Brägel mit Rindfleischsalat („Alte Münz“ Todtnau) genauso wie Apfelbrägel mit Schweinfilets, Pfifferlingen und Brokkoli („Sonne“ Todtnau), aber auch Geschnetzeltes vom Todtnauberger Weiderind mit Staudensellerie und Brägel („Engel“ Todtnauberg) oder ganz klassisch Brägel mit Leberle („Hirschen“ Brandenberg und andere). Es gibt neben herzhaften Varianten auch viele süße Brägel-Speisen auf den Speisekarten. „Das sind Gerichte, bei denen einem schon beim Lesen das Wasser im Mund zusammenläuft“, so Nicolaus Prinz.

Aufgrund des guten Wetters waren in diesem Jahr zur Eröffnung wesentlich mehr Gäste dabei als im Jahr zuvor. Unter der Leitung der HTG sind dies die dritten Brägelwochen, sie haben aber bereits in den Jahren zuvor stattgefunden.