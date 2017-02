Es sei ein kurzer, wechselhafter und schneereicher Winter gewesen, zwischen Januar und April 2016, und das „Rauf und Runter“ habe hohe Ansprüche an die Loipenspurer und Präparierer gestellt, erklärte Geschäftsführer Marco Sellenmerten in seinem Bericht in der Jahresversammlung des Loipenvereins auf dem Notschrei.

Todtnau (jä). An unterdurchschnittlichen 86 Betriebstagen habe es sehr viele Betriebsstunden gegeben.

Rückblick

Für die Präparierung der Loipen und Winterwanderwege verbrauchten die drei Fahrer Karl Robert Flamm, Thomas Wollmann und Thomas Leopold 11 200 Liter Diesel. Betriebsleiter Hans-Peter Riesterer berichtete, dass für die Präparierung der drei Vereinsloipen (40 Kilometer), der Nordic-Arena sowie der Ortsloipen Hofsgrund und der Winterwanderwege der IG Schauinsland mit ihren 23 Kilometern insgesamt 655 Betriebsstunden zusammenkamen (im Vorjahr waren es 100 weniger).

Auch der Aufwand für die Schneeräumung im Bereich der Zufahrt und des erweiterten Parkplatzes war mit 80 Stunden höher als im letzten Jahr (55 Stunden). Ab Mittag sei bei guten Verhältnissen der Parkplatz voll, und die Parkordnung werde von manchen Besuchern sehr flexibel gehandhabt, so Riesterer. Auf der Homepage des Vereins gebe es die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften anzubieten beziehungsweise zu suchen.

„Nordic-Card Notschrei“

Auf große positive Resonanz stieß die kurzfristig und in einem „Kraftakt“ (Vorsitzender Andreas Wießner) hergestellte Tages- und Wochenkarte. Mit der „NordicCard Notschrei“ wolle man weg von der Parkraumbewirtschaftung hin zur Nutzung der gesamten Infrastruktur. Die Karte soll konzeptionell weiterentwickelt werden zur Mehrwert-Card und auch später für Vereinsmitglieder gelten. Ziel sei eine Qualitätsverbesserung. Die Karte kann im Loipenhaus erworben werden.

Loipenhaus

Das Loipenhaus mit Wachsraum und Sanitäranlagen werde vor allem an den Wochenenden so rege genutzt, dass das Reinigungspersonal mehr als gefordert werde. Das zweite Obergeschoss des Loipenhauses mit seinen 34 Betten in neun Zimmern wurde auch im vergangenen Vereinsjahr stark genutzt. Es war 29 Wochen (Vorjahr 24) hauptsächlich in den Sommermonaten belegt.

Ausblick

Geschäftsführer Sellenmerten berichtete, dass man Rücklagen bilden konnte. Ihm sowie Hans-Peter Riesterer und dessen Team, das eine 7-Tage-Woche habe, dankte der Vorsitzende ebenso wie Cornelia Pospischil, die die 5250 Mitglieder verwaltet und betreut. In Zukunft wolle man die Tankstelle sanieren, in Verbindung mit dem Neubau einer Garage und Werkstatt, die Nordic-Card weiterentwickeln, die Ersatzbeschaffung des mittlerweile elf Jahre alten Loipenspurgerätes PB200 ins Auge fassen und die Parkplatzerweiterung abschließen, so Betriebsleiter Riesterer.

n Am Sonntag, 5. März findet der dritte Notschreilauf statt. Weitere Infos unter www.notschrei-loipe.de.