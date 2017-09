Todtnau Ein Markt mit vielen Facetten

Todtnau (ue). Angenehmes und sonniges Herbstwetter lockte am Sonntag zahlreiche Besucher ins Städtle. Dort durften sie den Naturparkmarkt, der in diesem Jahr zum zehnten Mal in Todtnau stattfand, in all seinen Facetten und mit seinen vielen Angeboten genießen.

An zahlreichen Ständen auf dem Marktplatz in der Innenstadt boten Händler eine gemischte, vielseitige Palette an Naturprodukten an. Verbunden war der bunte und abwechslungsreiche Markt mit einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich wieder zahlreiche Todtnauer Geschäfte beteiligten.

Was lag also näher, als das muntere Treiben im Städtle mit einem entspannten Einkaufsbummel zu verbinden? Auch die Tische und Plätze vor den Cafés, Restaurants und Gaststätten waren am Sonntagnachmittag gut besetzt. Einen freien Platz zu erhaschen, war gar nicht so einfach. Dennoch konnten die Besucher das Ganze locker und entspannt angehen.

Und auch ein Bummel über den Markt lohnte sich in jedem Fall. Altes Handwerk sowie Fertigkeiten wie etwa das Spinnen von Alpakawolle auf einem alten Spinnrad, das Vorführen von Drechselarbeiten oder das Binden von Kräuterkränzen wurden dort ebenso gezeigt wie die neuesten Automodelle. Selbst gepresste, gekelterte Säfte sowie Sirup, Liköre und hochprozentige Wässerchen gehörten ebenso wie Marmelade und Gelee aus heimischen Früchten zu den Angeboten. An einem Stand „Backen mit Herz“ waren leckere und süße Gaumenfreuden zu finden.

Für den richtigen Schwung beim bunten Marktgeschehen sorgten Thomas Hierholzer und seine Bläser von der Stadtmusik Todtnau.