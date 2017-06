Todtnau Ein Ort, um Besinnung und Ruhe zu finden

Todtnau-Todtnauberg (jä). Die Lourdes-Grotte in Todtnauberg wurde kürzlich von Pfarrer August Schuler gesegnet und mit einer kurzen Andacht feierlich eingeweiht. Viele Todtnauberger Bürger waren gekommen, um der Feier beizuwohnen.

Die Lourdes-Grotte am Langenbrunnen befindet sich auf dem Weg von Todtnauberg nach Aftersteg hoch über der Straße. Der schön gelegene Platz, der eigentlich auf Aftersteger Gemarkung liegt, wie Ortsvorsteher Heribert Wunderle in seiner Begrüßung sagte, solle ein Ort sein, an dem jeder für sich Kraft, Besinnung und Ruhe suchen und finden kann, wie er es braucht. „Hier wird ein Schalter umgelegt“, so Wunderle.

Der Verein Liebenswertes Todtnauberg hatte unter der Ägide seines Vorsitzenden Fredi Boch und dank zahlreicher Spenden den in die Jahre gekommenen Platz im letzten Jahr wieder schön hergerichtet. Ein neuer Brunnen wurde gestellt, die großen Douglasien über der Grotte wurden gefällt, so dass nun Sonnenstrahlen wieder den Platz beleuchten können, und der Weg hinunter neu eingeebnet. Über der Marien-Figur wurde ein neues Dach errichtet, und eine neue Umzäunung von Kunstschmied Georg Baschnagel angebracht. Auch die Figur der Heiligen Bernadette in der Mauer unterhalb der Marienfigur erhielt eine neue Verglasung. Zwei Herzbänke laden zum Verweilen ein, und auf einer großen Tafel ist der Ursprung dieser Stätte erklärt.

Fredi Boch dankte den Spendern für die Summe von 8800 Euro (den Rest der Kosten in Höhe von rund 11 000 Euro übernahm der Verein) und Elke Brender-Held, die sich um die Anlage kümmert.

„Maria von Lourdes ruft die Kirche zusammen“, sagte Pfarrer August Schuler, bevor er das Segensgebet sprach. Er sei selber einmal mit dem Fahrrad nach Lourdes gefahren, eine Reise von rund 14 Tagen für 1200 Kilometer, und es habe ihn erstaunt, wie international und „gesammelt“ die Atmosphäre im eigentlichen Wallfahrtsort gewesen sei.

Florian Held war an diesem Sonntagnachmittag als Messdiener tätig, und nach der Zeremonie gab es noch Gelegenheit zu Gesprächen bei Sekt und Brezel, von Marianne und Jochen Schulz vom Weinlädele zu diesem Anlass spendiert und serviert.