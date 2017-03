Im Zuge der Generalaudienz traf auch Vikar Gnani Raj Lazar den Pontifex und überbrachte Grüße aus dem oberen Wiesental.

Oberes Wiesental (aq). Ob Eisbein, Schäufele und Brägel oder gar ein Weißwurstfrühstück – natürlich nicht in der Fastenzeit oder am Freitag –, Vikar Lazar lässt sich in geselliger Runde auf ihm völlig unbekannte hiesige kulinarische Genüsse ein. Nicht weniger distanzlos ist sein Interesse an ebenso wenig bekannten Sportarten. Ob seine Erfahrungen im Winter auf der Langlaufloipe oder das Kicken in der Halle mit Jugendlichen. „Mit Freud bin ich bei der Sach“, wie der zwischenzeitlich auch sprachlich assimilierte junge Priester aus der südindischen Diözese Kumbakonam sein erweitertes Engagement in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental humorvoll beschreibt.

„Seid niemals traurige Menschen, ein Christ darf niemals traurig sein“, diese Kernaussage Papst Franziskus´ ist für ihn der rote Faden bei der Umsetzung seines pastoralen Auftrags. Groß war deshalb jüngst im Todtnauer Pfarrhaus die Freude, als eine Einladung zur Generalaudienz bei Papst Franziskus eintraf. Der Verantwortliche des in Schönau ansässigen Regionalkreises süddeutscher Kursisten des katholisch-sozialen Instituts (KSI) im Kölner Erzbistum, Heiner A. Baur, hatte mit dem Präfekten des päpstlichen Hauses und Protokollchef für Papst Franziskus, Erzbischof Georg Gänswein, die Fäden geknüpft. „Ein großartiges Erlebnis, das ich nie vergessen werde“, umschreibt der indische Seelsorger aus dem oberen Wiesental die Begegnung mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche.

Papst Franziskus ging im direkten Gespräch auf humorvolle Art und Weise auf die Geschenke des Vikars aus dem Schwarzwald ein. Dazu zählten neben einem Schal und einer Kette, Kultgegenstände aus Tamilnadu und die von ihm in Tamil verfassten Bücher über den Papst, die dieser mit viel Freude entgegennahm.

Angetippt wurde das auch von Vikar Lazar entwickelte Projekt für Jugendliche in seiner Heimat, „Schule-Bildung-Ausbildung“, das in Kürze gestartet werden soll. Der Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI., der aus dem Schwarzwald stammende Erzbischof Georg Gänswein, bat Lazar am Ende der erlebnisreichen Audienz, herzliche Grüße an die Pfarrmitglieder im Wiesental auszurichten.