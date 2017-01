Todtnau-Todtnauberg (jä). Bereits zum sechsten Mal begrüßte der Vorsitzende des Vereins „L(i)ebenswertes Todtnauberg“ Fredi Boch Mitglieder und Vermieter zur Jahresversammlung im Kurhaus.

Rückblick

Wieder war der Bürgerverein sehr aktiv und führte viele Projekte durch, wie Schriftführer Simon Sütterlin berichtete. So fand die „Christbaumverfiirede“ statt, und die Webseite „todtnauberg.de“ wurde ins Leben gerufen.

Die Sanierung der Lourdesgrotte wurde erfolgreich abgeschlossen. Ebenso wurde die Sanierung der Grillhütte am Schweinebühl realisiert. Neue Tisch-Bank-Konstruktionen wurden hier und an verschiedenen Stellen im Ort wie am Bergsee oder an den Grillstellen am Ebenehof oder im Kegelrieß und Schließheu installiert. Der Spielplatz hinterm Horn erhielt eine neue Schaukel, an derselben Stelle wurden Zirbelkiefern gepflanzt.

Eine weitere Tanne wurde von einem anonymen Spender finanziert und am Ortseingang „gepflanzt“, sie ist aus Metall, mit Holz gefüllt und abends hübsch beleuchtet. Der Verein war natürlich auch beim Jubiläumsfest des Ortes im Juli dabei, wofür sich Ortsvorsteher Heribert Wunderle herzlich bedankte.

Schriftführer Simon Sütterlin zeigte dann eine lange Liste mit den Namen der engagierten Helfer und die Projekte oder Gegenstände, die sie ständig betreuen. Daniela Brender berichtete vom Longhornride auf der Ebene, der sehr viel von Mountainbikern genutzt würde. Geplant sei der Bau eines Geräteschuppens, der gleichzeitig als Startrampe dienen soll. Auch sei die Erweiterung des Mountainbike-Übungsgeländes geplant.

Kassenbericht

Von Summen im hohen fünfstelligen Bereich, die bewegt wurden, berichtete Kassiererin Simone Schubnell-Braunsberger. 17 neue Mitglieder konnte der Verein begrüßen, unter den nunmehr 198 Mitgliedern befänden sich viele Zweitwohnungsbesitzer und auch Gäste.

Ausblick

Vorsitzender Fredi Boch erklärte, der Verein wolle die in diesem Jahr anstehende Sanierung der Kurhausstraße begleiten, hier könnte er sich vorstellen, dass der Verein Mehrkosten für schönere Geländer oder ähnliches übernimmt. Auch bedürfe der Rathausplatz einer Verschönerung. Reparaturarbeiten seien am Horneratsch geplant, und eine engere Zusammenarbeit mit Jugendherberge und Tannenhofklinik angestrebt, um eine bessere Kontrolle des Bolzplatzes zu erzielen, der oft, trotz Sperrung, von Jugendlichen genutzt werde.

Er berichtete auch, dass der Verein nach der Kurtaxenänderung zum 1. April nun 40 Cent erhält (Kurtaxe dann Euro 2,60 pro Gast).

Fredi Boch, der zum dritten Mal einstimmig zum Vorsitzenden gewählt wurde und zugab, dass der Verein „sein Baby“ sei und er sehr gerne den Vorsitz innehabe, verabschiedete dann Georg Jäger aus dem Amt des Beisitzers mit einem Präsent. Und er begrüßte an diesem Abend auch Benjamin Albiez vom Waldhotel am Notschrei, der die Gründung eines solchen Bürgervereins in Muggenbrunn anstrebt.