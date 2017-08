Todtnau Fanya: Helfer auf vier Pfoten

Karin Maier sitzt im Rollstuhl. Sie hat eine Lähmung, kann nur auf einem Auge sehen und nur einen Arm bewegen. Es ist für die 47-Jährige kaum möglich, einen Gegenstand vom Boden aufzuheben. Allerdings hat Maier dafür eine Lösung gefunden – und zwar eine Lösung auf vier Pfoten. Mit ihrer tierischen Begleitung stößt Maier allerdings nicht überall auf Verständnis.

Todtnau (ilz). Fanya ist zwei Jahre alt und ausgebildet als Begleithund für Menschen mit Behinderung. Die Labrador-Dame sitzt oder liegt neben Maier, die Leine am Rollstuhl befestigt. Hin und wieder hebt sie den Kopf, wenn ein anderer Hund vorbeiläuft, oder ein Bekannter von Karin Maier stehen bleibt, um Hallo zu sagen. Ansonsten verhält sich die Hündin ruhig. Beinahe zu ruhig für einen zweijährigen Labrador. „Das muss sie auch“, erklärt Karin Maier. Zwar ist Fanya für einen Labrador vergleichsweise klein und wirkt insgesamt kompakt, trotzdem könne es immer sein, dass jemand Angst vor Hunden hat, so Maier. Die Hündin soll deshalb in allen Situationen möglichst ruhig bleiben. Sie soll niemanden begrüßen oder gar anspringen. Damit sie sich das nicht angewöhnt, darf Fanya auch nicht gestreichelt werden – außer von Karin Maier selbst.

Die Fähigkeiten von Fanya sind beeindruckend. „Sie kann Türen öffnen und schließen“, berichtet Maier. Noch wichtiger ist aber, dass Fanya Gegenstände aufheben und Maier in die Hand legen kann. Und zwar nicht nur Plüschtiere oder quietschende Bälle, sondern auch Medikamente oder das Telefon. Letzteres sei besonders wichtig, wenn es in der Wohnung zu einem Notfall komme, so Maier. Aber auch in ganz alltäglichen Situationen kann Fanya helfen.

Lässt Maier beispielsweise beim Bäcker versehentlich ihr Kleingeld auf den Boden fallen, kann Fanya die Münzen aufheben. Die Hündin greift das Geld mit den Schneidezähnen und gibt es anschließend ihrer Besitzerin zurück.

Mit Fanya stößt Karin Maier aber nicht überall auf Verständnis. Der Grund dafür ist, dass Fanya wie jeder Hund ihre Notdurft verrichten muss und Karin Maier aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage ist, die Exkremente anschließend aufzuheben und zu entsorgen.

Von einem Mann sei sie kürzlich angesprochen worden. Es sei bald nicht mehr lustig, was sie mit ihrem Hund mache, habe er gerufen, berichtet Maier. Jeder andere Hundehalter müsse das wegmachen.

Um in solchen Situationen zukünftig zumindest etwas erwidern zu können, hat Maier eine Ausnahmegenehmigung bei der Stadt Todtnau beantragt.

Selbstverständlich werde Maier von keinem Ordnungsamtsmitarbeiter ein Knöllchen bekommen, weil sie die Hinterlassenschaften ihres Hundes nicht entfernen kann, sagt Hauptamtsleiter Hugo Keller. Eine schriftliche Ausnahmegenehmigung könne die Stadt allerdings nicht erteilen. Dazu fehle die rechtliche Grundlage, denn die entsprechende Polizeiversordnung sehe Ausnahmeregelungen nicht vor. Zudem bestünde die Möglichkeit, dass weitere Anträge für Ausnahmeregelungen folgen könnten. Auch von Leuten, in denen der Fall weniger klar sei als bei Karin Maier.

Und obwohl ihr eine schriftliche Ausnahmeregelung als Argument hätte dienen können, wäre es Maier am liebsten, wenn es garnicht zu Situationen käme, in denen sie sich ein solches Schreiben wünscht.