Todtnau. Am Samstagnachmittag brachen Unbekannte in einen Betrieb in der Schönauer Straße ein. Zwischen 14 und 19 Uhr hebelten sie laut Polizei ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort brachen die Täter etliche Türen auf, betraten sämtliche Räume und durchsuchten sie. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim entgegen (Tel. 07622/666980).