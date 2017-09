Todtnau Feststimmung und Kletterkünste

Wenn die Freiwillige Feuerwehr immer am „erschde Sunndig“ im September auf der Berger Höh‘ ihr Waldfest feiert, strömen viele Gäste, Einheimische und Besucher, zum Feiern auf den idyllisch gelegenen Platz in der Nähe der Fatima-Kapelle oberhalb von Todtnauberg.

Todtnauberg (jä). Denn dieses Fest ist „ein Muss“, und so hat es auch schon den Titel „Nationalfeiertag“ bekommen, wie Kommandant Benno Wunderle und sein Stellvertreter Michael Brender lachend erzählten. Sie haben auch vor dem Fest schon immer alle Hände voll zu tun, allein um die Infrastruktur einzurichten, damit sich alle Gäste wohlfühlen. Obwohl es eigentlich immer gutes Wetter beim Waldfest gibt, waren zum Schutz vor Regen Zelte aufgebaut worden. Zum Teil würden treue Feriengäste ihren Urlaub so einrichten, dass sie das Waldfest miterleben können, berichtet Benno Wunderle, der sich über die vielen Gäste freute. Auch die Feuerwehrkameraden aus den umliegenden Dörfern kommen traditionell dazu, und auch die gut bestückte Tombola hat immer wieder ihren Reiz. Tatsächlich gingen die Lose am Sonntag weg wie warme Semmeln.

An den langen Versorgungsständen, hinter denen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in roten Hemden Dienst taten, gab es das traditionelle und beliebte Kesselfleisch mit Sauerkraut, aber auch Bibbeleskäs und natürlich Steaks, Würste und Eintopf für die hungrigen Besucher. Die kamen entweder mit dem Rad, auf Schusters Rappen oder mit dem ständig fahrenden Pendelbus, den die Feuerwehr an diesem Sonntag ebenfalls anbot.

Und da es sich mit Musik noch besser feiern lässt, stimmten zum Frühschoppen die „Finstergrundmusikanten“ aus Wieden auf das Fest ein. Am Nachmittag sorgten die 17 jungen Musiker der Gruppe „Blasmusikfieber“ mit Marsch und Polka aber auch modernen Stücken für Stimmung. Die Todtnauberger Fasnachtsclique „Beeriwieber“ hatte ein großes Kuchenangebot an ihrem Stand zu bieten, und die Feuerwehrjugend sorgte immer wieder für abgeräumte Tische.

Das traditionelle Fest war ursprünglich aus einem Informationstag des Forstes am Spechtsboden hervorgegeangen. Um dieser Tradition Rechnung zu tragen, gab es neben einer Ausstellung von Landmaschinen auch Vorführungen von Baumpflegemaßnahmen von Fabio Schneider und Frank Formanski, die in schwindelerregende Höhen kletterten, und dann, mit doppelter Seilsicherung, Äste absägten oder den Baum von oben abtrugen.

Im nächsten Jahr wird das traditionelle Fest der Feuerwehr zum 40. Mal auf der Berger Höh‘ stattfinden, und man darf darauf gespannt sein, was dann Besonderes geboten wird.