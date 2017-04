Todtnau Für jeden Geschmack war etwas dabei

Todtnau (jä). Mit der Handwerkermesse, einem Frühlingsfest und einem großen Rahmenprogramm machte der Gewerbeverein „Treffpunkt Todtnau“ seinem Namen und seinem Motto „Gemeinsam stark“ am Wochenende alle Ehre.

Die Teilnehmer boten rund ums Autohaus Teichmann, in der Halle und in der Stadt Informationen zu ihrem Handwerks-, Dienstleistungs- und Warenangebot. Die Cafés, Gasthäuser und Geschäfte in der Innenstadt hatten beim Frühlingsfest ihre Tore geöffnet und lockten bei schönem Wetter mit besonderen Aktionen. 40 Teilnehmer würden hier insgesamt mitmachen, freute sich Bürgermeister Andreas Wießner, der die Veranstaltung am Samstagnachmittag eröffnete. 96 Gewerbetreibende seien mittlerweile Mitglied im Verein. Er erwähnte bei seiner Eröffnungsansprache auch, dass Todtnau über 380 große und kleine Gewerbebetriebe verfügt, die rund 1500 Arbeitsplätze bieten würden. 1147 Aus- und 656 Einpendler hätte Todtnau zu verzeichnen sowie 80 Handwerkerbetriebe. Auch die Zahl der Einwohner sei in den letzten Jahren um 155 gestiegen, so Wießner. Er dankte den Organisatoren und Teilnehmern der Messe für die aufwändige Vorbereitung und der Trachtenkapelle Präg sowie der Fasnachtszunft Zundelmacher für Unterhaltung und Verköstigung.

Ob Informationen zu Schreiner-, Maler- oder Fliesenlegerhandwerk, Heizungstechnik, Ofenbau, Photovoltaik, Elektrik, Internet, Grafikleistungen, Kulinarik oder Ausbildungsmöglichkeiten – das Angebot war vielfältig. Forstbetriebliche Vorführungen gab es am Waldrand gegenüber vom Autohaus Teichmann. Und wer sich ein bisschen aufwärmen wollte, radelte mit den neuesten Fahrradmodellen von Mike’s Bike-Station durch die Stadt.

Für jeden Geschmack war etwas dabei, und mit Kinderschminken, Luftballonwettbewerb, Hüpfburg oder Lasergewehrschießen gab es auch ein vielseitiges Rahmenprogramm.