Todtnau Gaumenfreuden zum Jubiläum

Wem beim Anblick eines herzhaft zubereiteten Forellen-Gerichts das Wasser im Mund zusammenläuft, war am Wochenende beim großen Fischerfest des Angelvereins „Petri Heil“ in Todtnau genau an der richtigen Adresse.

Todtnau (ue). Am vergangenen Samstag und Sonntag hatten die Angelfreunde zu ihrem alljährlich stattfindenden Fischessen in den Todtnauer Stadtgarten eingeladen.

Schon auf dem Weg dorthin wehte den Besuchern der köstliche Duft von frisch gebratenem Fisch um die Nase. In der engen Kombüse der Fischerhütte waren die Küchenmeister Frank Spiesbach und Emil Szachidewicz zusammen mit ihren fleißigen Helferinnen emsig dabei, die Mahlzeiten für ihre Gäste zuzubereiten.

Alles lief wie am Schnürchen. Und die Besucher mussten nicht lange auf die Köstlichkeiten warten. Wer sich anstelle einer prächtigen Forelle auf seinem Teller lieber für ein Alternativgericht entschied, für den gab es einen leckeren Eintopf.

Seit 40 Jahren gibt es inzwischen in Todtnau den Anglerverein „Petri Heil“. Auf besondere Festlichkeiten aus diesem Anlass habe man jedoch bewusst verzichtet, so Vorsitzender Fritz Krutz. Umso mehr habe man sich über die vielen Besuchern gefreut, die am Samstag und Sonntag zum Fischessen in den Todtnauer Stadtgarten kamen.

Das Fischessen, zu dem die Angelfreunde jedes Jahr am ersten Wochenende im September einladen, ist mittlerweile zu einer festen Einrichtung in Todtnau geworden, die insbesondere viele Gourmets erfreut.