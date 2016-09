Todtnau (sat). Worüber in Todtnau bereits seit vielen Jahren gesprochen wurde, wird nun in die Tat umgesetzt: Einstimmig entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Einrichtung einer „Naturparkschule“ an der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental. Der Beginn ist für das kommende Schuljahr vorgesehen. Der Grundgedanke einer Naturparkschule ist es, Kindern und Jugendlichen auf bildungsplanorientierter Basis Themen aus den Bereichen Natur und Kultur der Heimat mit außerschulischen Partnern zu vermitteln. „Eigentlich ist es nichts Neues – wie früher Heimatkunde“, sagte Monika Schneider (CDU), die das Projekt befürwortete. So auch Bürgermeister Andreas Wießner, der die Einrichtung als „gute Werbung“ und als Stärkung der Schule ansah. Die Themen werden verbindlich und dauerhaft mit hohem Praxisbezug im Lehrplan verankert. Die Module, die bereits von der Schule zusammengestellt wurden, sind oftmals fächer- und klassenübergreifend angelegt sowie vom Naturpark fertig mit Lehrerinfos, Arbeitsblättern und vielem mehr ausgearbeitet. Zudem soll es einen externen Projektleiter geben, dessen Honorarkosten förderfähig sind. Mit der Verknüpfung an einige Bedingungen sind noch weitere Kosten förderfähig, wie etwa Honorarkosten außerschulischer Partner. Die Einreichung des ersten Förderantrags – dieser muss jährlich erfolgen – wird zum Ende des Jahres erfolgen, sagte Wießner. Geschlossen stimmte der Gemeinderat dem Kooperationsvertrag mit der Schule sowie der Ausschreibung eines externen Projektleiters zu. Als Verantwortlicher der Gemeinde wurde Hugo Keller, Sachbearbeiter für Schulen, ernannt, die Koordination der Zusammenarbeit wurde der Schule zugesprochen. Die Kosten für die Gemeinde werden auf 2000 bis 3000 Euro pro Jahr geschätzt.