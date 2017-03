Todtnau-Geschwend. Ein Multivisionsvortrag von Martin Schulte-Kellinghaus mit dem Titel „Schottland – Highlands und Islands“ findet am Freitag, 10. März, um 20 Uhr in der Elsberghalle in Geschwend statt. Karten gibt es an der Abendkasse sowie im verbilligten Vorverkauf bei Schreibwaren Splash Todtnau und Schreibwaren Müller Schönau.

Die Multivision „Schottland – Highlands und Islands“ gibt einmalige Einblicke in das wohl romantischste und unberührteste Fleckchen Europas. Die faszinierenden Bilder von Schottland entstanden während eines achtwöchigen Aufenthaltes. Mit Campingbus sowie Kameras und Stativ ging es in das raue Hochland, dorthin, wo Schottland noch am ursprünglichsten ist. Überwältigende Einsamkeit, Zeugnisse alter Kulturen und die Traditionsverbundenheit begegneten dem Fotografen ebenso wie eine unvorstellbare Blütenpracht des Frühlings.

Martin Schulte-Kellinghaus lebt seit 40 Jahren in Südbaden. Nach dem Studium der Naturwissenschaften in Freiburg arbeitete er als Lehrer in Rheinfelden. Später wandte er sich seiner Leidenschaft zu, der Fotografie. Zahlreichen Reisen führten ihn durch Europa, nach Nordamerika und Neuseeland. Er war mit dem Hausboot unterwegs auf Kanälen, auf dem Jakobsweg pilgerte er von Deutschland nach Santiago de Compostela. Seine Fotos wurden in über 30 Bildbänden veröffentlicht, mit Multivisionsshows begeisterte er schon viele tausend Zuschauer in Deutschland. Seine Liebe gilt genauso der Heimat am Oberrhein. Er verwirklicht hier zahlreiche Reportagen und interessante Fotoarbeiten, vom Jugendtheater bis zu dem bekannten Projekt „Mythische Orte am Oberrhein“.