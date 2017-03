Todtnau „Ihr seid eine gute Truppe“

„Es geht immer was“, sagte der Vorsitzende des Männergesangvereins Aftersteg, Markus Albrecht, bei der Generalversammlung.

Todtnau-Aftersteg (jä). Wie zum Beweis zählte Schriftführer Manfred Behringer die zahlreichen Termine und Auftritte des vergangenen Vereinsjahres auf. Ob „Grümpelsingen“ in Aitern, Kurkonzerte oder Ständchen zu Jubiläumsfeiern, der Gesang des Chores war zu sehr vielen Anlässen zu hören.

Rückblick

Besonders gut kam wieder das Weihnachtskonzert mit Theaterspiel an, hier führte mit Silke Oberhofer erstmals eine Frau Regie.

44 Proben absolvierten die Sänger, und bei den Auftritten – zwölf waren es insgesamt – wurde der Männergesangverein auch wieder von den Sängern des Männerchores Todtnauberg unterstützt.

Dirigentin Elisabeth Friedrich lobte die Sänger: „Ich habe einen sehr guten Chor von Alfred Kaiser übernommen“, sagte sie. Zudem führte sie aus, dass sie gerne einige neue Stücke wie „Halleluja“ von Leonhard Cohen oder auch den einen oder anderen Schlager ins Repertoire aufnehmen möchte. Die Sänger geben sich viel Mühe und seien auch für Neues offen, freute sich die Dirigentin.

Probenbesuch

Der Probenbesuch habe sich zwar leicht gebessert, berichtete Markus Albrecht, doch sei man diesbezüglich durchaus noch steigerungsfähig, merkte er an.

Sein Stellvertreter Jürgen Kenk ehrte dann die fleißigsten Probenbesucher mit einem süßen Präsent. Am besten schnitt hier Walter Kenk ab, der kein einziges Mal gefehlt hatte. Jürgen Kenk dankte auch besonders den Sängerfrauen, die sich in verschiedenen Bereichen sehr engagieren.

Eine tadellos geführte Kasse attestierten die beiden Kassenprüfer Jens Breu und Ulrich Wunderle dem Kassierer Christoph Albrecht.

Afterstegs Ortsvorsteher Fridolin Kunz lobte die gute Organisation aller Auftritte und Veranstaltungen und freute sich, dass neue Mitglieder geworben werden konnten. „Ihr seid eine gute Truppe, Jung und Alt nebeneinander, der Verein steht auf gesunden Füßen“, sagte Kunz. Dankesworte gingen von Markus Albrecht an Dirigentin Elisabeth Friedrich und an den stets hilfsbereiten Vize-Dirigenten Alfred Kaiser, an Notenwart Hubert Thoma, Kurt Gutmann und alle, die sich im Verein engagieren.

Wahlen

Das junge Vorstandsteam um Markus Albrecht wurde dann bei den Wahlen in allen Ämtern einstimmig bestätigt: Vorsitzender Markus Albrecht, Stellvertreter Jürgen Kenk, Schriftführer Manfred Behringer, Kassierer Christoph Albrecht, Beisitzer Bernd Oberhofer und Günter Haas, Kassenprüfer Jens Breu und Ulrich Wunderle

Ehrungen

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Markus Albrecht, Kurt Nobst und Axel Schneider geehrt.

20 Jahre ist Detlef Dießlin dabei.

25 Jahre aktives Mitglied bei den Aftersteger Sängern ist Robert Wunderle.

Ausblick

Am 2. April findet die Jahresversammlung des Alemannischen Chorverbandes in Langenau statt, am 24. Juni der Sängertreff in Häg-Ehrsberg und am 21. Juli ist der „Heigeishock“ in Aftersteg geplant.