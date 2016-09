Feriengäste der Bergwelt Todtnau können in den Genuss der Hochschwarzwald Card, der Bergwelt Card oder der Schwarzwald Card kommen. Wie sich in den vergangenen Jahren herausstellte, führt dieses vielschichtige Kartensystem allerdings zur Verwirrung bei den Gästen.

Todtnau . Der Gemeinderat entschied am Donnerstag, die Bergwelt Card zum April 2017 auslaufen zu lassen. „Die Bergwelt Card war gut zu ihrer Zeit, hat sich aber nicht weiterentwickelt“, sagte Thorsten Rudolph, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, mit der die Stadt Todtnau im Januar 2015 eine Kooperation einging.

Der Markt und die Gästeschicht hätten sich verändert, so Rudolph. Mehr Familien und jüngere Urlauber würden in die Region kommen. Zudem habe man vor sechs Jahren die Hochschwarzwald Card (HSC) auf den Markt gebracht, die „ein Meilenstein mit internationaler Anerkennung“ sei und die Angebote der Bergwelt Card in den Schatten stelle.

Da die verschiedenen Karten nicht nur bei Gästen, sondern auch bei Bürgern Todtnaus für Verwechslung sorgen, legte Claudia Steinhardt (Teamleitung Tourist-Informationen Feldberg und Bergwelt Todtnau) die Inhalte im Gemeinderat kurz dar: Die HSC, auch „rote Karte“ genannt, kann per Chipkartensystem verwendet werden. Sie gilt ab der zweiten Übernachtung, ist für den Gast kostenfrei und umlagefinanziert. Dies bedeutet, dass die Gastgeber, die mitmachen – derzeit sind es über 370 –, einen Beitrag an die Tourismus GmbH zahlen und diesen auf den Übernachtungspreis umlegen. Später erfolgt eine Ertragsausschüttung an die Leistungserbringer.

Und davon gibt es reichlich: Über 100 Freizeitangebote beinhaltet die Karte. Vom Badeparadies Schwarzwald, über den Liftverbund Feldberg, Golfplätze, Schifffahrt auf dem Titisee bis hin zum Hasenhorncoaster ist alles dabei. Das Besondere: Die Karte enthält keine Rabatte, sondern gleich komplett freie Eintritte zu den Attraktionen.

„Dieses Angebot ist einzigartig“, sagte Steinhardt. Die Karte gilt für die gesamte Aufenthaltsdauer und kann täglich ein Mal genutzt werden – so kann ein Gast zum Beispiel mehrmals den Steinwasenpark besuchen gehen. 2015 wurden 275 000 Gäste mit der HTC gezählt, jeder dritte Gast hatte also schon die rote Karte. Im Schnitt sind die Gäste vier Nächte geblieben und haben die Karten 2,3 Mal genutzt. „Es gibt also keine Übernutzung der Karte“, sagte Steinhardt. Wie sie von Gästen erfuhr, schätzen diese besonders das Vermeiden langer Anstehzeiten an den Kassen.

Die Bergwelt Card wiederum ist eine kostenlose lokale Gästekarte, Konus-Karte und Rabattmarke in einem. Jedoch ist sie keine Karte, sondern besteht vielmehr aus Gutscheinen. Dies stelle einen enormer Aufwand beim Controlling dar, sagte Steinhardt.

Bergwelt Card ein enormer Aufwand

Die Bergwelt Card finanziert sich über die Kurtaxe, die Leistungserbringer bekommen 60 Prozent des regulären Eintritts mit einem Deckelbetrag ausbezahlt. Dieser Deckelbetrag wurde jedoch 2015 um 22 000 Euro überschritten, was die Leistungserbringer natürlich nicht erfreute, berichtete Steinhardt. Die Karte umfasst sowohl (einmalige) freie Eintritte als auch Ermäßigungen zu Freizeitangeboten. Einige Leistungen seien ab der zweiten, andere erst ab der dritten Nacht nutzbar.

Gerhard Michler, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, fand die Umlagenfinanzierung bei der HTC nicht begrüßenswert und befürchtete, dass die kleinen Ferienhäuser bei der Abschaffung der Bergwelt Card untergehen könnten. „Die Gastgeber sehen den Vorteil“, sagte Rudolph. „Wer künftig die HTC bei sich anbieten wird, dem garantiere ich eine doppelte Auslastung.“

„Es gibt keine Alternative zur roten Karte“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Jochen Stückler. Bei zwei Gegenstimmen (Rolf Mühl, Gerhard Michler) beschloss der Rat, der Empfehlung des Tourismus-Ausschusses zu folgen und die Bergwelt Card zum 1. April 2017 auslaufen zu lassen. Um den dadurch ersparten Betrag soll die Kurtaxe gesenkt werden.