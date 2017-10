Todtnau Kritik am „Missbrauch“ der Tracht

Ein buntes Bild bot sich kürzlich im Kurhaus in Todtnauberg, als sich die Mitgliedsvereine des „Bunds Heimat und Volksleben“ (BHV) zur Herbstversammlung trafen.

Todtnau-Todtnauberg (jä). Die Trachtengruppe Todtnauberg war in diesem Jahr Gastgeber der Veranstaltung, und die verschiedenen Vereine waren durch ihre Vorsitzenden, die alle in entsprechender Tracht gekleidet waren, vertreten.

Berichte

Die Trachtengruppe Egringen machte den Anfang mit ihrem Jahresbericht, es folgten die Trachtenkapelle Fröhnd, die Trachtengruppe und die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg, der Markgräfler Trachtenverein Kandern, die Trachtenkapelle Präg, die Stadtmusik Schönau, die Trachtengruppen aus Todtnau und Todtnauberg, die Markgräfler Trachtengruppe Weil und die Trachtengruppe Zell. Sie alle hatten im Lauf des Jahres zahlreiche Termine wahrgenommen, waren bei kirchlichen Anlässen aufgetreten und hatten an Veranstaltungen wie Kreistrachtenfest oder Basel Tattoo teilgenommen.

Rückblick

Kreisobmann Alfred Knauber war mit seiner Stellvertreterin ebenfalls auf sehr vielen Veranstaltungen präsent. Als besonderes Erlebnis hob Knauber den internationalen Bodenseetrachtentag auf der Insel Mainau hervor, den er zusammen mit den Trachtenträgern aus Todtnauberg besuchte. Aber auch der Neujahrsempfang in Freiburg und Lörrach, der Liechtgang des Kanderner Trachtenvereins oder der Zuckerbrötli-obe in Hausen gehörten zu den besuchten Anlässen.

Jugend

Die Trachtenjugend im BHV wird von Werner Winterhalter geleitet, der von tollen Auftritten unter anderem im Europapark Rust oder bei den Heimattagen in Karlsruhe berichtete. Auch gab es eine Kanufreizeit und ein Zeltlager.

Verschiedenes

Vorsitzender Gerhard Neugebauer berichtete aus der Jahreshauptversammlung. Da Geschäftsführerin Ursula Hülse, deren unermüdlichen Einsatz Neugebauer lobte, ihre letzte Amtsperiode angetreten habe, sei man auf der Suche nach Ersatz. Wie bei vielen Vereinen gebe es auch bei den Trachtenträgern Mitgliederschwund. Die Kreistrachtenfeste seien eine sehr gute Werbung in eigener Sache, sagte Neugebauer und äußerte Kritik an der Vermarktung und dem „Missbrauch“ von Tracht wie die allgegenwärtige Werbung mit dem Bollenhut.

Ausblick

Der BHV wird im kommenden Jahr 70 Jahre alt, die Jahreshauptversammlung wird in Waldkirch abgehalten. Auch die Heimattage finden 2018 in Waldkirch statt, und hier wolle sich der BHV in verstärktem Maße einbringen.

Die Messeteilnahme werde auf die Ausstellungen in Lörrach und Offenburg reduziert (Freiburg entfällt). Um den Auftritt auf der Regio-Messe in Lörrach mit dem „Tag der Tracht“ ging es in einer Diskussion, die Michael Lindemer, Vorsitzender der Markgräfler Trachtengruppe Weil, mit dem Vorschlag anstieß, eine „Foto-Box“ auf dem Stand zu organisieren. Hier können sich Besucher in der Originaltracht fotografieren lassen. Die Versammlung kam überein, diese Neuerung auf der nächsten Regio-Messe auszuprobieren.

Für das Kreistrachtenfest 2018 wurde die Trachtenkapelle Präg gefragt, ob sie im Rahmen ihrer 110-Jahr-Feierlichkeiten dieses ausrichten würde.