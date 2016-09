Oberes Wiesental. Gleich zwei schwere Motorradunfälle ereigneten sich unabhängig voneinander in nur wenigen Kilometern Abstand auf der gleichen Strecke und kurz hintereinander. Gegen 13.50 Uhr ging über Notruf bei der Polizei in Freiburg die Mitteilung ein, dass auf der L 149 zwischen Geschwend und Präg - im Bereich der Abzweigung nach St. Blasien - ein Motorradfahrer verunglückt sei. Ein 30-jähriger Motorradfahrer war in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Felswand kollidiert, so die Polizei. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Gegen 14.15 Uhr wurde der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und DRK in Lörrach mitgeteilt, dass es auf der L 149 auf der Strecke von Präg in Richtung Bernau zu einem Motorradunfall gekommen sei. Eine 24-jährige Kradfahrerin war alleinbeteiligt in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Auch hier musste die junge Frau mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden, teilt die Polizei mit. Über die Schwere der Verletzungen liegen in beiden Fällen keine Erkenntnisse vor. Zu den Unfallzeitpunkten herrschte gute Witterung, die Fahrbahnen waren trocken. Erst im Verlauf der Unfallaufnahme setzte leichter Regen ein.