Todtnau Neue Möblierung und eine Ecke zum „Chillen“

Todtnau (ros). Unter dem Motto „Schule im Wandel“ wurde von der Firma „Project“ ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem Schulen, Schulklassen, Horte und Fördervereine die Möglichkeit hatten, neue Schulmöbel zu gewinnen. Die Aufgabenstellung bestand darin, die aktuelle Schulraumsituation in kreativen Beiträgen darzustellen.

Unter den etwa 600 Bewerbungen stachen 150 durch besonders aufwendige Beiträge hervor. Am Ende gewann die Grundschule Todtnau, Teil der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental, den ersten Preis: Schulmöbel im Wert von 10 000 Euro.

Für die Teilnahme wurde ein Video-Clip von der Schulgemeinschaft produziert, in dem zunächst ein Rundgang durch das Schulgebäude und die einzelnen Fach- und Klassenräume gezeigt wurde. Im Anschluss formulierten Schüler ihre Wünsche bezüglich der Umgestaltung ihrer Schule. Von neuen, bequemen und höhenverstellbaren Möbeln, die nicht quietschen, über die Spiel- und Kuschelecke bis zum Platz zum „Chillen“ reichten die Wünsche der Schüler.

Aber auch Schulleiterin Evelyn Heeg und Todtnaus Hauptamtsleiter Hugo Keller kamen zu Wort. Sie wünschten sich neue, zeitgemäße und funktionale Möbel im Gemeinschaftsraum im Dachgeschoss der Grundschule.

Kürzlich konnte Martin Mohr vom Regionalbüro Baden-Württemberg der Firma „Project“ den Scheck an die Schule überreichen und dabei bereits erste Sondierungsgespräche mit Schulleiterin Heeg und Hauptamtsleiter Keller über die geplanten Investitionen führen. Problemlösungen für die akustische Situation und der Wunsch nach einer möglichst mobilen Lösung, die ein problemloses Umgestalten des Raums erlaubt, zeichneten sich als vorläufige Schwerpunkte ab.

Da der gesamte Betrag in die Neugestaltung des Gemeinschaftsraums im Dachgeschoss des Grundschulgebäudes fließen soll, konnte Martin Mohr ein weiteres Bonbon ankündigen: Auch die Kosten der Planung für die Umgestaltung des Gemeinschaftsraums werden von „Project“ vollständig übernommen. Bis zu den Sommerferien ist die Erarbeitung von Vorschlägen in Kooperation mit dem Lehrerkollegium geplant, die Realisierung der Umgestaltung ist für den Herbst vorgesehen, so Mohr.