Todtnau. Aufgrund der Sanierung des Zugangs zur Fledermaushöhle am Zauberweg in Todtnau und damit verbundenen Felssicherungsarbeiten wird die B 317 in der Ortsdurchfahrt von Todtnau von Montag, 12., bis Freitag, 23. September, zwischen der Abzweigung in Richtung Notschrei und dem Autohaus Teichmann in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr zeitweise für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit Ampeln geregelt.

Die Dauer der Sperrungen wird jeweils rund 15 Minuten betragen. Die Stadt Todtnau bittet um Verständnis.