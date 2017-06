Todtnau Publikum tanzt auf den Bänken

Todtnau-Präg (vw). „Starke Töne im Gletscherkessel Präg“ – unter diesem Motto hatte die Trachtenkapelle Präg am Wochenende zu einem zweitägigen Blasmusikfestival eingeladen.

Nachdem die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg die zahlreichen Gäste am Samstag eingestimmt hatte, gab die „Bloskapelle mengmol“ ihr Jubiläumskonzert. Denn diese feierte an diesem Abend ihr zehnjähriges Bestehen. „Die Bude war rappelvoll und die Stimmung war bombastisch“, freute sich der Vorsitzende der Präger Trachtenkapelle, Peter Lais, in seinem Fest-Resümee. Teilweise tanzte das Publikum sogar auf den Bänken. Die „Bloskapelle mengmol“ sorgte mit böhmisch-mährischer Blasmusik, mit stimmungsvollen Polkas und Märschen, für beste Unterhaltung und zeigte dabei auch erstaunliches Durchhaltervermögen. Denn die achtzehn Musiker spielten über vier Stunden, und im Gletscherkessel Präg war die Feierlaune dementsprechend groß.

Die „Bloskapelle mengmol“ ist eine lose Gruppierung an Musikern aus der Region. 2007 fragte der heutige Dirigent Edgar Rummel einiger seiner Musikerfreunde aus verschiedenen Orten, ob sie gemeinsam am 100. Geburtstag seiner Großmutter spielen wollten. Schon bald war ein 90-minütiges Musikprogramm einstudiert, mit dem man auch andere Fans der böhmisch-mährischen Blasmusik erfreuen wollte. Auf erste Anfragen nach Auftritten folgte die Antwort eines Musikers: „Wir spiele aber id immer, nur mengmol“, und so war der Name der Kapelle geboren. Die Musiker proben zweimal im Monat und nehmen dafür lange Anfahrtswege in Kauf.

Auch am Sonntag war das Festzelt schon bald gut gefüllt. Die Trachtenkapelle Brandenberg eröffnete das Musikprogramm, dann sorgten der Musikverein Atzenbach, die Trachtenkapelle Aitern und die Stadtmusik Schönau für beste musikalische Unterhaltung.

Morgens standen rund 30 Oldtimer der Oldtimer-Freunde Todtnau neben dem Festzelt und konnten bestaunt werden. „Oldtimer sind wie Frauen anderer Männer, man darf sie bestaunen und bewundern, aber nicht anfassen“, so der freundliche Hinweis, der an einer Windschutzscheibe hing.

Nach 2013 war dies das zweite Blasmusikfestival, das die Trachtenkapelle Präg veranstaltete. Unterstützt wurde der Verein vom Stopfgarnclub Präg, der in der Halle die Kaffee- und Kuchenstube betrieb. Kulinarisch wurden die Gäste an beiden Tagen bestens versorgt.