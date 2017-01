Todtnau (jä). Hoch her ging es am Wochenende in der Bergwelt Todtnau. Vor allem am Sonntag hielt es die Ski- und Snowboardfahrer nicht mehr in ihren Wohnzimmern in Basel, Lörrach, Freiburg, Emmendingen, Offenburg oder Lahr. Es zog sie in die Berge vor der Haustür, um dort einen traumhaften Skitag zu genießen.

Ganz schnell füllten sich bereits am frühen Morgen die Parkplätze an den Liften von Aftersteg, Muggenbrunn oder Todtnauberg, nicht nur mit belgischen, holländischen oder französischen Autos der Feriengäste, sondern auch mit Fahrzeugen aus den genannten Städten in der näheren und ferneren Umgebung. Trotz allem gab es aber keine langen Wartezeiten an den Liften in der Bergwelt Todtnau. Bei knallblauem Himmel, warmer Sonne und besten Pistenverhältnissen mit Pulverschnee brausten die Skifahrer die Hänge hinunter, machten Langlauf oder hatten Spaß beim Schlittenfahren. Auch Schneeschuhgänger kamen auf ihre Kosten, Winterwanderer ebenso, und die Hüttenwirte hatten ebenfalls alle Hände voll zu tun.

Ein Gefühl der Sicherheit vermitteln die Mitglieder der Bergwacht, die als Skiwacht auch an den Hängen präsent sind. Und wenn dann mal ein Notruf hereinkommt, düsen die Bergwachter mit ihrem Skidoo mit Blaulicht und lautem Signal in rasantem Tempo auf die Höhe, um sich um die Verletzten zu kümmern.