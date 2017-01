Todtnau. Die Initiative des Regierungspräsidiums Freiburg und der Architektenkammer Baden-Württemberg „Baukultur Schwarzwald“ zeichnet Neu- und Umbauten aus, die die Bedeutung von Architektur in Verbindung mit regionaler Identität und zeitgemäßem Bauen in die Öffentlichkeit bringen und die Qualität des Bauens fördern. Interessierte können sich vom 1. bis 12. Februar im Loipenhaus am Notschrei im Rahmen einer Ausstellung über die 2016 ausgezeichneten Objekte informieren.